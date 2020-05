Zwei Frauen und zwei Männer vertreten Landrat Klaus Metzger

Plus Manfred Losinger (CSU) bleibt Erster Stellvertreter. Erstmals in der Geschichte des Landkreises gibt es mit Silvia Rinderhagen (SPD) und Katrin Müllegger-Steiger (Grüne) zwei Vize-Landrätinnen. Helmut Lenz (FW) macht das Quintett voll.

In mehreren Anläufen über zwei Jahrzehnte hinweg sind weibliche Kandidatinnen für das Amt einer stellvertretenden Landrätin bei Abstimmungen im Sitzungssaal im Blauen Palais regelmäßig abgeblitzt. Jetzt in der Corona-Ausnahmesituation mit einer konstituierenden Sitzung in der Vierfachhalle des Aichacher Schulzentrums haben es gleich zwei Frauen im großen Konsens geschafft: Katrin Müllegger-Steiger (Grüne) und Silvia Rinderhagen ( SPD), beide übrigens aus Kissing, sind dort gestern zu Vize-Landrätinnen gewählt worden. Der Friedberger Manfred Losinger ( CSU), seit 2014 im Amt, bleibt für weitere sechs Jahre der erste Stellvertreter des Mitte März mit großem Vorsprung wiedergewählten Landrats Klaus Metzger (CSU). Helmut Lenz ( Freie Wähler) aus Aichach macht als weiterer Stellvertreter das Quintett an der Spitze des Wittelsbacher Landes komplett. Neben den Frauen ist auch die Wahl von Vertretern außerhalb der „Großen Koalition“ ein Novum im Wittelsbacher Land.

CSU (25 Sitze, 2014: 28) Stimmen Peter Tomaschko 53.093 Manfred Losinger 41.694 Richard Scharold 36.302 Sissi Veit-Wiedemann 34.660 Stephanie Kopold-Keis 33.348 Tomas Zinnecker 33.049 Josef Dußmann (neu) 32.407 Florian Mayer 31.316 Helmut Beck 30.467 Erich Kerner (neu) 29.607 Reinhard Gürtner 29.559 Michaela Böck 29.472 Erwin Gerstlacher 29.331

CSU (25 Sitze, 2014: 28) Stimmen Thomas Kleist 29.026 Leonhard Büchler 28.819 Markus Winklhofer (neu) 28.376 Thomas Winter 26.442 Reinhard Herb 26.366 Gertrud Hitzler (neu) 26.208 Hans Schweizer 25.671 Josef Schreier 25.474 Stefan Meitinger (neu) 25.030 Gregor Pfundmeir 24.550 Georg Resch (neu)\ 24.414 Markus Waschka (neu) 24.160 Nachrücker: Josef Koppold 24.027

Grüne (9 Sitze, 2014: 5) Stimmen Stefan Lindauer (neu) 18.078 Katrin Müllegger-Steiger 17.465 Petra von Thienen (neu) 13.776 Claudia Eser-Schuberth 13.630 Marion Brülls 13.494 Wolfhard von Thienen (neu) 13.155 Magdalena Federlin 12.799 Wolfgang Rainer Pfeiffer (neu) 12.649 Alfred Seitz (neu) 11.641 Nachrücker: Monika Gebhard 11.599

Freie Wähler (7 Sitze, 2014: 5) Stimmen Erich Nagl 13.230 Marc Sturm 12.267 Rudi Fuchs 12.056 Helmut Lenz 11.781 Peter Erhard 11.737 Johannes Ankner (neu) 11.659 Johannes Hatzold 10.149 Nachrücker: H.-J. Schmuttermair 9871

SPD (7 Sitze, 2014: 11) Stimmen Klaus Habermann 21.370 Roland Eichmann (neu) 17.658 Andreas Santa (neu) 12.766 Silvia Rinderhagen 12.211 Stefan Hummel (neu) 11.825 Hans-Dieter Kandler 10.743 Ulrike Sasse-Feile (neu) 10.090 Nachrücker: Brigitte Neumaier 9734

AfD (5 Sitze, 2014: 0) Stimmen Josef Settele (neu) 19.090 Willibald Mair (neu) 15.903 Paul Traxl (neu) 15.352 Simon Kuchlbauer (neu) 14.837 Heike Themel (neu) 14.795 Nachrücker: Monika Luff 14.714

ÖDP (3 Sitze, 2014: 2) Stimmen Berta Arzberger 7820 Johannes Kreppold (neu) 7233 Maria Posch (neu) 6745 Nachrücker: Peter Schmid 6557

Unabhängige (3 Sitze, 2014: 6) Stimmen Mathias Stößlein (neu) 11.135 Franz Schindele 9378 Martin Echter 8778 Nachrücker: Manfred Graser 8405

FDP (1 Sitz, 2014: 1) Stimmen Karlheinz Faller 7492 Nachrücker: Birgit Geier 5928

Bislang blitzen alle Frauen ab

Denn in allen vorausgegangenen Wahlperioden haben CSU und SPD die Stellverteter-Posten vorab schiedlich-friedlich geteilt und dann durchweg an Männer verteilt. In der Regel zwei für die Christsozialen und einen für Peter Feile. Der Sozialdemokrat aus Friedberg war 29 Jahre seit 1991 im Amt. Bei den kleineren Fraktionen sorgte das immer wieder für Verärgerung und Anläufe – die alle scheiterten. 2014 wurden mit Losinger und Feile sowie dem damaligen Affinger Bürgermeister Rudi Fuchs (früher CSU) zunächst drei Stellvertreter gewählt. Fuchs (jetzt für die Freien Wähler im Kreistag) legte sein Amt aber nur vier Monate später im Herbst 2014 wegen seiner Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe nieder. Die anderen Gruppierungen forderten daraufhin erneut, eine Frau als Stellvertreter einzusetzen – bei der ersten Abstimmung waren Renate Magoley (Freie Wähler), Magdalena Federlin (Grüne) und Eva Ziegler (Unabhängige) gescheitert. Die CSU/SPD-Mehrheit des Kreistags votierte für nur zwei Stellvertreter: Losinger und Feile.

Landrat begründet "Verdopplung"

Jetzt sind es gleich doppelt so viele: Landrat Metzger begründete seinen Vorschlag, je einen Vertreter von Grünen, SPD und Freien Wählern zu seinen weiteren Stellvertretern zu berufen, unter anderem mit der Corona-Krise. Er wolle die Politik im Wittelsbacher Land in schwierigen Zeiten auf eine möglichst breite Basis stellen, so Metzger: „Da könnten jetzt manche von einer Inflation des Amtes reden. Ich sehe das nicht so.“ Er sprach von einem Zeichen, dass der Kreistag gewillt ist zusammenzuarbeiten. Metzger möchte damit auch den veränderten Mehrheitsverhältnissen im Kreistag Rechnung tragen. Denn nun sind die Grünen nach der CSU (25 Mandate) die zweitstärkste Fraktion mit neun Sitzen, es folgen mit geringem Abstand SPD und Freie Wähler (FW) gleichauf mit sieben Mandaten. Alle drei sind also in etwa gleich stark. In der großen Halle gab es keinerlei Gegenrede, sondern nur breite Zustimmung und einen einstimmigen ersten Beschluss des neuen Gremiums von 61:0 für drei weitere Stellvertreter.

Der Extra-Posten verursacht keine Extra-Kosten

Wichtiges Argument dabei war auch, dass der Extra-Posten an der Landkreis-Spitze den Steuerzahler nicht mehr Geld als bisher kostet. Das wäre der Bevölkerung in der aktuellen Situation auch nicht zu vermitteln, waren sich die Fraktionssprecher in ihren Stellungnahmen einig. Der erste Stellvertreter bekommt weiterhin eine Aufwandsentschädigung von rund 1310 Euro im Monat. Die drei weiteren Stellvertreter sollen jeweils 600 Euro im Monat bekommen, insgesamt 1800 Euro. Alle vier Stellvertreter zusammen bekommen eine Entschädigung von rund 38000 Euro im Jahr. In der vorherigen Wahlperiode waren für die weiteren Stellvertreter insgesamt 1750 Euro im Monat genehmigt. Weil Peter Feile nach dem Fuchs-Rücktritt über fünf Jahre allein in diesem Amt war und seine Entschädigung in der Höhe gleich blieb, hat sich der Kreis jährlich rund 10500 Euro gespart. Die Entschädigungen werden entsprechend der prozentualen Zuwächse bei der Beamtenbesoldung angehoben.

Gewählt wurde nur der erste Stellvertreter: Vorgeschlagen war von der CSU Amtsinhaber Manfred Losinger. Er erhielt als einziger Kandidat 47 der 61 möglichen Stimmen. Sechs Stimmen waren ungültig, neun Kreisräte stimmten mit Nein und auf einem Wahlzettel stand ein anderer Name. Über die weiteren Stellvertreter wurde offen abgestimmt. Für Katrin Müllegger-Steiger und Silvia Rinderhagen hoben jeweils 56 Kreistags-Mitglieder und für Helmut Lenz 55 Räte die Hand – nur die der fünfköpfigen AfD-Fraktion blieben unten. Die erstmals im Kreistag vertretene Partei hatte ihren Fraktionschef Josef Settele vorgeschlagen. Über den wurde aber gar nicht mehr abgestimmt, weil die Posten zuvor mit großer Mehrheit vergeben wurden.

Kreistag muss handlungsfähig gemacht werden

Neben diesen Personalien, die ohne jede Diskussion entschieden wurden, ging es bei den vielen weiteren Tagesordnungspunkten im nüchternen Sportsaal vor allem darum, das Gremium handlungsfähig zu machen. Dazu diente diese konstituierende Sitzung und auch ein weiterer Termin nächste Woche an gleicher Stelle. Dann werden sich die Kreisräte in der großen Runde vermutlich erst wieder im Herbst treffen. Auch das ist der Corona-Krise geschuldet. Die Halle steht bald nicht mehr zur Verfügung, wenn der Schulbetrieb wieder anläuft. Und auch die Arbeitsatmosphäre ist alles andere als einfach.

Kreistagssitzungen künftig immer am Montag

In den nächsten Monaten sollen der Kreisausschuss und die weiteren Fachausschüsse die notwendigen Entscheidungen treffen. Mit jeweils zwölf Mitgliedern können diese Sitzungen mit genügend Abstand auch im Saal im Landratsamt abgehalten werden. Dann übrigens nicht mehr in der Regel an einem Mittwoch, wie es für den Kreistag und seine Gremien seit Jahrzehnten galt. Mit einer Mehrheit von 40:21-Stimmen wurde als regelmäßiger Sitzungstag der Montag beschlossen. Argument der Befürworter: Dieser Sitzungstermin lässt sich besser mit dem Beruf vereinbaren. CSU-Fraktionschef und Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko verwies darauf, dass die meisten Kreistage am Montag zusammenkommen, auch damit Parlamentarier wie er aus Landtag und Bundestag an den Sitzungen teilnehmen können. Dagegen stimmten vor allem die Grünen und die ÖDP. Begründung: Die Vorbereitung auf eine Montagssitzung sei zeitlich schwierig zu koordinieren.

