An den Beruflichen Schulen in Aichach ist ein Neubau geplant

Die Beruflichen Schulen in Aichach sollen mit einem Neubau erweitert werden.

Plus Für die Fachakademie für Sozialpädagogik und die Berufsfachschule für Kinderpflege wird in Aichach gebaut. Dort zieht auch die Wirtschaftsschule aus Pöttmes ein.

Von Claudia Bammer

An den Beruflichen Schulen in Aichach soll gebaut werden. Im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats wurde am Dienstagabend ein Konzept des Landkreises Aichach-Friedberg für die Fachakademie für Sozialpädagogik und die Berufsfachschule für Kinderpflege vorgestellt. Es umfasst auch die Verlegung der Wirtschaftsschule aus Pöttmes nach Aichach.

Östlich der bestehenden Berufsschule soll demnach ein 80 auf 24 Meter großes Gebäude mit zwei Vollgeschossen und einem 25 auf 21 Meter großen Anbau entstehen, erläuterte Ulrich Egger vom Bauamt. Der Sportplatz, der noch weiter östlich liegt, werde davon nicht beeinträchtigt. Für die Übergangszeit müssten vier Klassen in Containern auf dem Areal untergebracht werden. Geklärt werden muss laut Egger auch noch, ob ein Bauleitverfahren notwendig ist oder nicht.

