So viele Kirchenaustritte gab es noch nie im Aichacher Standesamtsbezirk

Plus Im Raum Aichach sind 2022 insgesamt 529 Menschen aus der Kirche ausgetreten – ein neuer Rekord. Um dem entgegenzuwirken, wollen die Kirchen präsenter werden.

Die Veröffentlichung der Kirchenaustrittszahlen aus dem Jahr 2022 hat einen neuen Rekordwert ergeben: 529 Menschen sind im Standesamtsbezirk Aichach im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten. Das sind 165 Personen mehr als im Jahr 2021, womit sich der steigende Trend mit Ausnahme der Pandemie-Jahre fortsetzt. Neben den Missbrauchsfällen in der Kirche spielt wohl auch die finanzielle Situation der Menschen eine Rolle beim Austritt aus der Kirche.