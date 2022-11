Versetztes Ortsschild in Oberbernbach: Landrat schlägt Testphase vor

Das Ortsschild Oberbernbachs wurde näher an den Ort versetzt. Das sorgt für viel Aufregung. Jetzt macht der Landrat einen Kompromiss-Vorschlag.

Die Diskussion um das Oberbernbacher Ortsschild geht weiter. Mit der Sanierung der Staatsstraße durch den Aichacher Stadtteil Oberbernbach wurde das Ortsschild in Richtung Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach) um etwa 400 Meter nach innerorts versetzt. Nach Abstimmung mit der Polizei und dem Staatlichen Bauamt Augsburg hatte dies das Landratsamt so festgelegt, den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung folgend. Die Stadt Aichach wurde laut Landratsamt rechtzeitig vor der Umsetzung informiert.

Im Aichacher Stadtrat hatte diese Entscheidung kürzlich zu einem Eilantrag der Grünen-Fraktion und zu einer kontroversen Diskussion geführt. Das Ziel des Antrags war es, das Schild wieder an seinen ursprünglichen Standort zurückzuversetzen, um niedrigere Geschwindigkeiten auf der Strecke zu behalten. Am Ende stimmte der Stadtrat mit großer Mehrheit (Gegenstimme: Helmut Beck, CSU) dafür, die Untere Verkehrsbehörde zu bitten, eine Rückversetzung des Ortsschildes zu prüfen. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann (SPD) und Raymund Aigner (CSU) hatten dem Gremium diesen Vorschlag unterbreitet. Auf Aigners weitere Anregung hin votierten die Räte zudem dafür: Falls eine Rückversetzung nicht möglich sei, solle geprüft werden, den 70-Stundenkilometer-Bereich früher vor dem Ortseingang beginnen zu lassen.

Landrat tauscht sich mit Stadtrat und Ex-Stadtrat aus

Wie das Landratsamt am Mittwoch in einer Mitteilung erklärte, hatte der Stadtrat daraufhin seine Verwaltung beauftragt, die Verkehrsbehörde des Landratsamtes um nochmalige Überprüfung der Anordnung zu bitten. Der ehemalige Aichacher Stadtrat und Ex-Verkehrsreferent Heinrich Glöckner aus Oberbernbach und Grünen-Stadtrat Josh Stadlmaier hatten Landrat Klaus Metzger laut Mitteilung daraufhin um einen Austausch gebeten. Nach einem guten Gespräch seien die Drei auf Vorschlag des Landrats zu dem Kompromiss gekommen, die Situation in Oberbernbach über einen Zeitraum von sechs Monaten zu beobachten und sie dann in gemeinsamer Runde zu bewerten.

Metzger betonte: "Wir sollten nicht nach Mutmaßungen oder Anschauungen bewerten, sondern faktenbasiert." Falls sich nach dieser Testphase Änderungsbedarf ergebe, würde die Regelung entsprechend angepasst. "Natürlich müssen wir dabei die rechtlichen Vorgaben einhalten", so Metzger. Landratsamtssprecher Wolfgang Müller hatte im Oktober auf Anfrage unserer Zeitung erläutert: Laut Straßenverkehrs-Ordnung StVO muss die Ortstafel dort stehen, wo die geschlossene Bebauung, also die Erschließung oder die Zufahrt des ersten Grundstücks, erkennbar beginnt. Hier ist es die Zufahrt zur Anlage des SC Oberbernbach. (AZ, nsi, jca, ull)