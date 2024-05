Fußball-Kreisliga

Rinnenthal vergibt Matchball – BC Aichach holt auf

Jakob Seidl (blaues Trikot) und der BC Rinnenthal sind am vorletzten Spieltag von der SpVgg Joshofen-Bergheim gestoppt worden. Die Entscheidung über die Meisterschaft fällt erst am letzten Spieltag.

Plus Der BCR spielt zum zweiten Mal in Folge nur Unentschieden und liegt jetzt nur noch einen Punkt vor dem gegen Pöttmes erfolgreichen BC Aichach. Die Entscheidung fällt am letzten Spieltag auch beim abstiegsgefährdeten TSV Dasing.

Die Entscheidung über die Meisterschaft und den Aufstiegs-Relegationsplatz in der Kreisliga Ost fällt am letzten Spieltag. Der lange in Führung liegende BC Rinnenthal schwächelt auf der Zielgeraden und hat nach dem Remis in der vergangenen Woche am Sonntag mit dem 1:1 gegen Joshofen-Bergheim einen Matchball für die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Bezirksliga vergeben. Verfolger BC Aichach lässt nicht locker und siegte gegen Pöttmes. Damit liegt der BCA nur noch einen Punkt hinter Rinnenthal. Der muss am nächsten Samstag beim abstiegsgefährdeten TSV Dasing ran.

Rinnenthal schwächelt auf der Zielgeraden

Bei traumhaftem Fußballwetter und einer Kulisse von 500 Zuschauern verwerteten die Gäste nach einer strittigen Entscheidung von Schiedsrichter Benjamin Lechner bereits den ersten Angriff nach vier Minuten durch Julian Sager zur Führung. Doch der BCR zeigte sich nicht geschockt und machte acht Minuten später durch Benny Engl den Ausgleich. Sein Schuss aus 16 Metern schlug unhaltbar ein. Der BCR erarbeitete sich nun Feldvorteile. Ben Eckert hatte kurz darauf die Führung auf dem Fuß – doch Torwart Alexander Schmidt war auf dem Posten. Sebastian Lindermayr konnte sich nach 23 Minuten schön nach vorne arbeiten. Seinen Querpass fasste Utz ab, aber die Latte rettete für die Gäste. Kurz vor der Pause kam der BCR noch zu mehreren guten Aktionen durch Merwald und Utz – doch es blieb beim 1:1 zur Pause. In der zweiten Hälfte kam mit Tobi Friedl, der für Reggel eingewechselt wurde, neuer Wind ins Spiel. Als Friedl in der 50. Minute das Leder schön nach Innen brachte, verpasste Büchler nur knapp. Auch der Freistoß von Merwald in der 51. kam gefährlich auf das Tor von Schmidt, ging jedoch knapp am Pfosten vorbei. Irgendwie sollte es für den BCR nicht sein. Nicht einverstanden waren die Gastgeber mit Entscheidungen des Schiedsrichters. So wurde Dominik Graf nach einem Foul gegen ihn, so die Sicht des BCR, für zehn Minuten vom Platz gestellt. Der BCR rannte bis zur letzten Sekunde an – war aber in seinen Aktionen zu umständlich und harmlos. Nun kommt es am letzten Spieltag zum Showdown in Dasing. Die Nachbarn brauchen auch einen Sieg, um den Abstiegs-Relegationsplatz zu sichern. (mapf)

