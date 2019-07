05:32 Uhr

Affing vs. Gersthofen: Das ist beim Eröffnungsspiel geboten

Im Eröffnungsspiel der Nordstaffel treffen der FC Affing und der TSV Gersthofen am Freitag ab 18.30 Uhr aufeinander. Zuvor gibt es ein Rahmenprogramm.

Von Johann Eibl

Vorbei ist die Zeit der Vorbereitung, jetzt stehen in der Fußball-Bezirksliga Nord keine Testspiele mehr auf dem Programm. Nun geht es erstmals um Punkte in der Saison 2019/20. Eine Prognose, wer das Eröffnungsspiel am heutigen Abend ab 18.30 Uhr zwischen dem FC Affing und dem TSV Gersthofen für sich entscheidet und zumindest für ein paar Stunden den Platz an der Sonne einnehmen darf, fällt ausgesprochen schwer. Was sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen lässt: Das Duell der ehemaligen Bayernligisten wird zu einer Hitzeschlacht bei Temperaturen jenseits der Marke von 30 Grad werden.

Weil es sich um den offiziellen Auftakt der neuen Runde handelt, bietet der Gastgeber ein Rahmenprogramm, das um 17.45 Uhr beginnt. Dann spielt erstmals bei dieser Veranstaltung die Gruppe PicaPau aus Augsburg. In der Halbzeitpause werden zwei Tickets für Heimspiele des FC Bayern München verlost, außerdem gibt’s eine VIP-Karte für eine Partie, die der FC Augsburg in der Bundesliga zuhause austrägt. Vertreter aller Vereine der Bezirksliga Nord werden erwartet, nachdem sie sich dort bereits vor einigen Wochen bei der Spielgruppentagung getroffen hatten. Um 18 Uhr werden die Mannschaften vorgestellt. Ehe der Ball erstmals rollt, wird Affings Bürgermeister Markus Winklhofer ein Grußwort sprechen. „Wir sehen es als Ehre an, dass wir das Eröffnungsspiel bekommen haben“, erklärt Markus Berchtenbreiter. Der Affinger Fußballchef freut sich über den Gegner: „Für mich ist Gersthofen der absolute Titelfavorit.“

Die Mannschaft des FC Affing kam in der Saison 2018/19 als bester Aufsteiger auf den neunten Rang. Ein besseres Abschneiden verhinderten personelle Probleme im Frühjahr. Auch diesmal fehlen einige Leute aufseiten der Gastgeber. Tobias Jorsch, Spielertrainer wie Marc-Abdu Al-Jajeh, hat seine Verletzung am linken Knöchel noch immer nicht ganz auskuriert. Erwischt hat es ihn übrigens am 20. April beim 2:2 daheim gegen Gersthofen, als er kurz vor Schluss ohne Einwirkung eines Gegners im Mittelfeld umknickte. Jorsch hat immerhin wieder mit dem Lauftraining begonnen, doch Berchtenbreiter will nichts überstürzen: „Wir brauchen einen fitten, einen gesunden Tobi. Wenn’s dann noch zwei Wochen länger dauert, dann dauert es eben zwei Wochen länger.“

Personalsorgen beim FC Affing

Nicht zur Verfügung stehen diesmal außerdem Bora Kalkan, Lukas Piller und Florian Kronthaler. Patric Palatin ist zum Zuschauen verurteilt. Der Abwehrmann sah am 18. Mai in Bubesheim in der Schlussphase die Rote Karte. Der Platzverweis hat zur Folge, dass Palatin in den ersten beiden Punktspielen in diesem Sommer noch nicht eingesetzt werden darf. „Was uns sehr wehtut“, so Berchtenbreiter.

Auf dem fünften Rang hat die Mannschaft des TSV Gersthofen die vergangene Spielzeit abgeschlossen. Die Truppe dürfte aufgrund der personellen Veränderungen nun noch stärker sein. Florian Fischer und Mario Schmidt, die beiden Spielertrainer, wollen eigentlich nur noch dann auf dem Platz stehen, wenn ihr Einsatz wirklich benötigt wird. „Wenn die Mannschaft uns braucht“, sagt Fischer (34) zu dieser Situation und fügt lächelnd hinzu: „Es wird schwer werden für uns.“ Hinter Schmidt (33) liegt eine Verletzungspause. Das Duo geht ins zweite Jahr in Gersthofen, nachdem es zuvor von 2014 bis 2018 ebenfalls gemeinsam für den VfL Ecknach tätig war. Höhepunkt war damals der erstmalige Aufstieg in die Bezirksliga, der vor rund zwei Jahren glückte.

