Alarmstufe Gelb in Klingen Lokalsport

Insgesamt gab es in der Partie zwischen Klingen (am Boden der gefoulte Jonas Altmann) und Aresing sieben Gelbe Karten von Schiedsrichter Robert Wenger (Hörzhausen). Am Ende stand es 2:2.

Das Unentschieden gegen Aresing ist für die Wanderfreunde zu wenig. Zumal die Konkurrenz punktet. Dasing patzt erneut, während der TSV Friedberg marschiert.

Von Reinhold Rummel

Der TSV Friedberg vergrößerte seinen Vorsprung in der Kreisklasse Aichach auf seinen engsten Verfolger TSV Dasing. Im Tabellenkeller ist der FC Affing II auf den vorletzten Platz abgerutscht.

Kühbach – TSV Friedberg 1:5

Eine Halbzeit lang konnte der TSV Kühbach dem Aufstiegsaspiranten Paroli bieten. Dann aber setzte sich die Klasse der Dabestani-Truppe durch. Den Führungstreffer von Michael Pfeiffer glichen die Platzherren mit einem Seitfallzieher von Simon Erhard später aus. Danach aber spielte nur noch der Gast aus Friedberg. Auf Zuspiel von Dieter Deak entwischte Marcel Pietruska Hannes Klein und konnte flach zur erneuten Führung der Gäste einschieben. Zehn Minuten später erhöhte Florian Haug auf 3:1. Marko Mladenovic traf mit einem Flachschuss und Sebastian Slupik traf per Kopfball zum 5:1-Endstand.

Tore 0:1 Pfeiffer (27.), 1:1 Simon Erhard (31.), 1:2 Pietruska (57.), 1:3 Haug (67.), 1:4 Mladenovic (81.), 1:5 Slupik (83.) Zuschauer 120.

SC Mühlried – TSV Dasing 2:1

Der TSV Dasing startete in Mühlried mit einem Blitztor. Jonathan Rettig nutzte seinen ersten Ballkontakt zum Führungstreffer für die Schmid-Elf. Die hatte durch Jörg Marquart, Florian Higl und Rettig weitere dicke Chancen. Mühlried bleib bei Kontern nicht ungefährlich und hatte durch Marco Rechenauer nach einem Querpass von Lukas Koppold die Chance zum Ausgleich, aber der Mühlrieder Torjäger drosch den Ball über das Tor. Dasing hatte mit Fabian Schmid, Benni Dengler und Christian Fischer drei verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften. Kurios der Ausgleich nach 78 Minuten. Lukas Koppold jagte aus kurzer Distanz den Ball auf das Tor und traf Stefan Baumüller voll im Gesicht – von dort trudelte die Kugel zum 1:1 über die Torlinie. Julian Finkenzeller überlupfte mit einen Schlenzer den Dasinger Keeper Greppmair zum 2:1-Siegtreffer.

Tore 0:1 Rettig (1.), 1:1 Baumüller (78., Eigentor), 2:1 Finkenzeller (85.) Zuschauer 100.

TSV Sielenbach – DJK Stotzard 1:2

Während die DJK Stotzard nach dem 2:1-Auswärtserfolg einen gewaltigen Sprung in Richtung Klassenerhalt machte, rutschte der TSV Sielenbach in die bedrohte Region ab. Unglücksrabe bei der Heimelf war Robert Haug; zweimal verursachte er einen Foulelfmeter und nach einer Stunde marschierte er mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen. Für Stotzard behielt zweimal Christian Braun die Nerven und verwandelte die Strafstöße jeweils flach ins linke untere Toreck. Den Führungstreffer der Stotzarder neutralisierte Robert Haug vor dem Wechsel. Sielenbach hatte nach dem erneuten Rückstand Chancen zum Ausgleich, aber Wagner und Reiner trafen jeweils nur den Pfosten, Spielertrainer Meisetschläger visierte die Latte an. Rot sah Gästespieler Johann Seldmeier nach einer Notbremse gegen Josef Baumgartner.

Tore 0:1 Braun (17.), 1:1 Haug (39.), 1:2 Braun (62.) Rot Sedlmeier (60./DJK) Gelb-Rot Haug (62./TSV) Zuschauer 80.

Oberbernbach – Gebenhofen 2:0

In einer den sommerlichen Temperaturen geschuldeten mageren Partie erfüllte die Güner-Truppe ihre Pflichtaufgabe. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Martin Miesl versenkte Christoph Kratzenberger aus 25 Metern den Ball zur Pausenführung. Nach dem Wechsel war erneut eine Standardsituation ausschlaggebend. Tim Sponer knallte den Ball zum 2:0-Endstand ins Gästetor.

Tore 1:0 Kratzenberger (38.), 2:0 Sponer (60.) Zuschauer 100.

WF Klingen – BC Aresing 2:2

Die Wanderfreunde Klingen hatten vor dem Wechsel einen starken Lauf. Nach einem Eckball von Jonas Altmann traf sein Bruder Fabian zur Führung. Zehn Minuten später erhöhte Christoph Knopp auf 2:0. Der Gast aus Aresing schüttelte sich aber und kam unmittelbar vor dem Seitenwechsel zum Anschlusstreffer. Routinier Andreas Zeitlmair war nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle. Das gab den Gästen Auftrieb; acht Minuten nach dem Wiederanpfiff gelang Mathias Höß der Ausgleich, als Klingen den Ball leichtfertig vertändelte. Christoph Knopp (Latte) und Jochen Mangold (Pfosten) aufseiten der Wanderfreunde hatten bei ihren Versuchen kein Schussglück.

Tore 1:0 Fabian Altmann (27.), 2:0 Christoph Knopp (37.), 2:1 Zeitmair (42.), 2:2 Höß (53.) Zuschauer 100.

SVRied – FC Gundelsdorf 2:0

Weiter im Vormarsch befindet sich der SV Ried. In der 12. Minute gelang der Führungstreffer durch die Unterstützung von Gästespieler Andreas Richter, der einen Eckball ins eigene Tor beförderte. Gundelsdorf stemmte sich vehement gegen die Niederlage, fand aber in SVR-Keeper Helfer seinen Meister. Zudem agierte man zu ideenlos. Nach dem Seitenwechsel versäumte es die Heimelf, durch Simon Janelt, Dominik Zeug und Peter Neumeier die Partie früher zu entscheiden. Erst mit dem letzten Angriff machte Lorenz Hintersberger alles klar.

Tore 1:0 Richter (12., Eigentor), 2:0 Hintersberger (89.) Zuschauer 120.

Inchenhofen – FC Affing II 5:2

„Das wollten wir vermeiden, dass wir nun in diese prekäre Situation gekommen sind“, so FCA-Coach Philipp Pistauer. Daniel Dodaro erzielte mit einem Kopfball die Führung. Dann habe man sich in der Rückwärtsbewegung zu umständlich angestellt und sich dreimal überlaufen lassen, so Pistauer. Vogel (zweimal), Bichler, Landsbeck und Wieland trafen ebenfalls für den TSV Inchenhofen, ehe Hirsch den 2:5-Endstand herstellte.

Tore 0:1 Dodaro (3.), 1:1 Vogel (16.), 2:1 Bichler (20.), 3:1 Landsbeck (35.), 4:1 Vogel (68.), 5:1 Wieland (80.), 5:2 Hirsch (82.) Zuschauer 100.

