Fußball-Bezirksliga: Pöttmes kassiert die nächste Packung

Plus Der TSV Pöttmes unterliegt zu Hause Günzburg mit 0:7. Die Hollenbacher spüren den Stress der englischen Woche. Die Aindlinger bleiben auf dem Vormarsch.

Verfolger Hollenbach verlor in der Fußball-Bezirksliga Nord beim Kellerkind Wertingen mit 0:1. Aindling feierte einen 2:1-Sieg in Wörnitzstein. Und der TSV Pöttmes kassierte gegen Günzburg die nächste Packung.