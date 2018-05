Zell gewinnt Generalprobe für Relegation

22.05.2018

SC Griesbeckerzell beendet die Siegesserie von Meister FC Affing mit einem 1:0-Erfolg und trifft schon am Mittwoch in Meitingen auf Wörnitzstein. Umbruch in Rehling

Der SC Griesbeckerzell steigt schon morgen Abend ins Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga ein. In Meitingen (18.15 Uhr) trifft der Vizemeister der Kreisliga Ost in der ersten Relegationsrunde auf den Bezirksligisten SV Wörnitzstein-Berg. Die Generalprobe haben die Zeller im letzten Saisonspiel mit 1:0 gegen den Meister FC Affing gewonnen. Dritter Absteiger nach Stätzling II und Berg im Gau ist die TSG Untermaxfeld.

Selbstbewusst kann der SC Griesbeckerzell am Mittwoch gegen Wörnitzstein in die Aufstiegsrelegation starten. Denn am letzten Spieltag beendete der Vizemeister die Serie von Titelträger FC Affing mit zwölf dreifachen Punktgewinnen am Stück mit einem 1:0-Heimsieg. Sergej Scheifel hatte beim Tor des Tages leichtes Spiel, als er kurz vor der Pause traf. Die Vorarbeit hatte Manuel Schweizer bei einer Kombination zusammen mit Christoph Sturm geleistet. Für Scheifel war es der fünfte Saisontreffer. „Die Augen waren schon mehr auf Mittwoch gerichtet“, räumte Benedikt Oswald vom SCG ein. „Es war ein verdienter Sieg. Die haben sich ’neigehängt.“ Keiner habe den Zellern diese Leistung über die gesamte Runde zugetraut. Oswald: „Die Jungen haben das super gemacht.“ Beachtlich war speziell der Endspurt, der in den sechs abschließenden Partien mit 15 von 18 möglichen Punkten belohnt wurde. Und darum darf in Griesbeckerzell durchaus ein wenig davon geträumt werden, dass es mit dem Einzug in die Bezirksliga klappen könnte. Mit Blick auf die Relegation wurden bei den Hausherren einige Kicker geschont. Auf Affinger Seite kam diesmal Spielertrainer Tobias Jorsch nicht zum Einsatz. (jeb)

FC Gerolsbach – TSV Pöttmes 3:1

Durch ihren Spielertrainer Marius Suszko gingen die Pöttmeser in Führung, doch Gerolsbach glich schnell aus durch Roman Redl und kam am Ende durch Treffer von Bernd Probsdorfer und Sebastian Limmer noch zu einem 3:1-Sieg. Die Hausherren beendeten die Runde als bester Aufsteiger auf dem achten Rang. „Wir sind hochzufrieden“, versicherte Herbert Krobath, der Fußballchef beim FCG. „Wir haben 35 Punkte, der heutige Sieg war die Krönung.“ In Pöttmes trat Suszko im Winter seinen Dienst an, als im Verein eine gewisse Unruhe vorherrschte. Sein Fazit: „Es war eine hervorragende Saison, ich habe großen Respekt vor der Mannschaft. Wir haben keinen breiten Kader gehabt.“ Mit Christoph Heckert stand zum Finale nur ein Ersatzmann zur Verfügung, der eigentlich seinen Platz zwischen den Pfosten hat, diesmal aber im Feld aushelfen musste. „Wir sind schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch dahergekommen“, so Suszko, der nach Platz drei in dieser Runde keine großen Versprechungen für die nächste Saison abgeben wollte: „Wir wollen gefestigter sein. Man muss arbeiten.“ Dann könne man wieder vorne mitmischen. Grundsätzlich aber gilt es für den sportlichen Chef, auf dem Boden zu bleiben. (jeb)

Die Gäste verzeichneten einen Blitzstart und gingen beim Nachbarn bereits in der 2. Minute durch Maximilian Tyroller in Führung. Johannes Kiechl glich vor der Pause aus und in der 83. Minute glückte Kajetan Schaffer der Siegtreffer für den SSV Alsmoos-Petersdorf. Mit 30 Punkten haben die Rehlinger das Klassenziel zwar erreicht, dennoch äußerte sich Trainer Sebastian Kalkbrenner ausgesprochen kritisch. Einige Spieler in seinem Team seien mit dem Herzen nicht mehr bei der Sache gewesen. Nach dem überraschenden 1:0-Erfolg am 8. April in Griesbeckerzell seien mehrere TSV-Akteure vorschnell der Meinung gewesen, nun sei der Klassenerhalt bereits gesichert. Laut Kalkbrenner („Es hat sich schon ein bisschen was Negatives entwickelt“) werden einige Fußballer den Verein verlassen: „Wir werden uns auch von einigen trennen und junge Spieler holen, die kein Geld kosten.“ Es ist somit ein großer Umbruch im Kader des TSV Rehling programmiert. Der Frust des Coaches lässt sich durch Zahlen belegen. Aus den letzten sechs Kreisliga-Begegnungen sprang lediglich ein Sieg heraus, fünfmal wurden Niederlagen kassiert. Einige Spieler hätten abgesagt, obwohl sie noch vor ein paar Wochen eine eindeutige mündliche Zusage für die nächste Saison gegeben hätten, so Kalkbrenner. Dazu gehörten Fabio Ucci und Stefan Reggel. Zuvor hatten Michael Bauer und die Gebrüder Harun und Hakan Nurten bekannt gegeben, dass sie wechseln beziehungsweise kürzertreten oder aus gesundheitlichen Gründen aufhören wollen. (jeb, at)

Die Aichacher hatten zu Beginn mehr vom Spiel, ohne daraus Kapital zu schlagen. Anders der BCR, der nach 20 Minuten mehr und mehr das Kommando übernahm und in der 25. Minute durch Marco Surauer in Führung ging. Nun kam der BCR immer wieder gefährlich vor das Tor von Peter Rinauer – doch auch beste Chancen wurden vergeben. So traf Dominik Graf in der 35. Minute nur den Pfosten. Besser machte es Aichachs Maximilian Schmuttermair zehn Minuten später: Sein 25-Meter-Schuss schlug unhaltbar zum 1:1 im Torwinkel ein. Nach der Pause kam Benny Engl beim BCR für Tobias Friedl. Engl verwertete einen Konter zum 2:1 für den Gast (49.). Nun gab Rinnenthal den Ton an und versiebte Chancen im Minutentakt. Nach einem Ballverlust machte der BC Aichach durch Marcus Wehren in der 77. Minute den Ausgleich. Nur zwei Minuten später gab es Elfmeter für Aichach, nachdem Michael Greinbold Schmuttermair gefoult hatte. Doch BCR-Keeper Felix Fuhrmann hielt den von David Burghart geschossenen Elfer. Auch in den folgenden Minuten war es immer wieder Fuhrmann, der mit Paraden das 2:2 sicherte. (mapf)

SV Feldheim – FC Stätzling II 5:0

Durch einen nie gefährdeten 5:0-Erfolg gegen den Absteiger aus Stätzling feierte der SV Feldheim den Klassenerhalt. Die Elf von Trainer André Fuchs begann die Partie konzentriert und erwischte einen Start nach Maß. Fuchs wurde von Daniel Edel mustergültig bedient und verwertete aus zehn Metern eiskalt zum 1:0 (2.). Der Gastgeber hielt das Tempo hoch und Martin Stangl erhöhte mit einem Abstauber auf 2:0 (20.). Die Heimelf machte weiter Druck, mit einem Abstauber erzielte Felix Zastrow das 3:0 (23.). Nach einem Pfosten-Treffer von Fuchs erhöhte Felix Zastrow auf 4:0 (67.). Mit seinem dritten Treffer setzte Zastrow den Schlusspunkt in dieser recht einseitigen Begegnung (78.). (svf)

Perfektes Abschiedsspiel beim SV Münster für Manuel Wenzel, Daniel Pelz und Karl-Heinz Sommer (alle Karriereende). Sommer bereitete sich mit drei Toren selbst den schönsten Abgang. Auch Julian Spies war zweimal erfolgreich, außerdem trafen Peter Mayrhofer und Manuel Irouschek. Die Gäste aus Berg im Gau leisteten vor allem im ersten Durchgang Gegenwehr, was mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich belohnt wurde. Spätestens mit dem 3:1 kurz nach dem Seitenwechsel war die Begegnung entschieden. Der Rest war ein Schaulaufen für die Münsteraner, die ihre Tore zum Teil herrlich herausspielten. Es war auch ein gelungener Abschied für das Trainergespann Bernhard Schuster und Markus Hörmann, die in ihren zwei Jahren jeweils das Saisonziel Klassenerhalt erreicht haben. (AN)

Mehr Zähler als der vor dem Spiel punktgleiche SV Feldheim hätte die TSG Untermaxfeld holen müssen, um am letzten Spieltag in Langenmosen doch noch dem Abstieg von der Schippe zu springen. Doch im Fußball sollte man nicht auf andere angewiesen sein. Bereits nach 23 Minuten führte Feldheim gegen den bereits abgestiegenen FC Stätzling II mit 3:0, die kleine Chance auf den Klassenerhalt war dahin. Folglich entwickelten sich in Langenmosen quälend lange 70 Minuten. Da Feldheim letztlich mit 5:0 siegte, spielte die eigene 0:2-Niederlage keine Rolle mehr. Die DJK Langenmosen, bei der es um gar nichts mehr ging, gewann durch Tore von Tobias Schmid (33.) und Florian Wenger (90.) verdient. (AN)

