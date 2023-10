Fußball

vor 50 Min.

Derbyzeit im Krebsbachtal mit Hollenbach und Ecknach

Plus Hollenbach gegen Ecknach ab 16 Uhr. Zell sagt Heimspiel nach Brand im Sportheim ab. Landesligist Aindling kämpft im Allgäu bei Erkheim gegen Negativserie mit vier Niederlagen an.

Artikel anhören Shape

Derby-Zeit im Krebsbachtal: Heute Nachmittag ist der VfL Ecknach zu Gast in Hollenbach. Das Duell der Landkreisrivalen beginnt um 16 Uhr. In Griesbeckerzell wird dagegen morgen nicht gespielt. Der Verein hat die Bezirksligabegegnung mit der Gundelfinger Reserve abgesagt. Grund ist der Brand am Sportheim des SCG am Donnerstagabend.

Landesliga Die Stimmung war schon mal besser im Lager des TSV Aindling und die Situation auch. Wäre die Saison bereits jetzt zu Ende, würde die Mannschaft der Abstiegsrelegation nur deshalb entgehen, weil sie den direkten Vergleich mit Gilching vor einigen Wochen für sich entschieden hat. Ob nun die Wende am Sonntag um 15 Uhr beim TSV Erkheim glückt, erscheint zumindest schwierig. Dass es in der Offensive des Aufsteigers nicht so richtig laufen will, das ist hinlänglich bekannt. Bei den vergangenen Auftritten kam noch dazu, dass jeder Fehler in der Defensive vom Gegner gnadenlos ausgenutzt wurde. Bei Erkheim kann man dagegen von einem richtigen Lauf sprechen. Der Rangdritte hat von den letzten sieben Spielen fünf gewonnen und die übrigen beiden remis gestaltet. Auftrieb könnte dem TSV verschaffen, dass Jonas Müller seine Rotsperre verbüßt hat. Der Mittelfeldspieler, der im Sommer aus der U19 des FC Stätzling an den Lechrain wechselte und im März 20 Jahre alt wird, durfte nach seinem Platzverweis in Kaufering dreimal nicht eingesetzt werden.

Bezirksliga Die beiden letzten Bezirksliga-Derbys zwischen dem TSV Hollenbach und dem VfL Ecknach in der Saison 21/22 lockten insgesamt über 1300 Besucher an. Nach einjähriger Pause gibt es am heutigen Samstag ab 16 Uhr wieder ein Duell der alten Rivalen. Die Krebsbachkicker müssen punkten, um nicht noch näher an die Relegationsplätze heranzurutschen oder nach diesem Spieltag gar auf einem solchen zu stehen. Dennoch gibt man sich in Hollenbach ob des bisherigen Saisonverlaufs zurückhaltend. „Weder unsere derzeitige Form noch unsere jüngere Bilanz gegen Ecknach sprechen für uns“, zeigt sich Hollenbachs Abteilungsleiter Bernhard Fischer vor dem Aufeinandertreffen kritisch. „Wir müssen schon mit einem Punkt zufrieden sein. Wir haben zuletzt oft genug dicke Backen gemacht und keine Taten folgen lassen.“ Und fügt hinzu: „Über urlaubsbedingte Ausfälle im Juli und August sagen wir ja gar nichts mehr. Dass sich aber im September und Oktober auch noch Spieler in den Urlaub verabschieden, macht es für die Trainer schier unmöglich, eine eingespielte Stammelf zu formen.“ Zu den Urlaubern gesellen sich auch immer wieder Verletzte, was Fischer auch nur bedingt nachvollziehen kann: „Verletzungen passieren leider im Fußball . Aber jeder Spieler hat gegenüber Mannschaft und Verein die Verantwortung, sich um Genesung zu bemühen.“ Diagnose und vernünftige Behandlung sollte auch im Interesse der Spieler sein, so Fischer . Der Abteilungsleiter wird dabei deutlich: „Wir haben Spieler im Kader, die seit Längerem nicht richtig in Tritt kommen und teilweise gar nicht genau wissen, welche Verletzung sie haben.“ Folglich seien nur wenige Akteure bei hundert Prozent Leistungsvermögen, was sich in den Ergebnissen der laufenden Spielzeit widerspiegele.

Der VfL entschied zwar die beiden Duelle in der Saison 21/22 für sich, ganz am Ende jubelte aber der TSV, der in die Landesliga aufstieg. Hollenbachs Kapitän war damals Angelo Jakob, der anschließend als Spielertrainer beim Rivalen von der Erlenstraße anheuerte. Jakobs Vorfreude auf das Treffen, das es in der vergangenen Saison nicht gab, ist groß. „Ich habe ausschließlich gute Erinnerungen an die Zeit dort“, versichert der 28-Jährige, der für den TSV Hollenbach in sechseinhalb Jahren knapp 150 Spiele bestritt. Darunter waren auch acht Partien gegen seinen jetzigen Klub, weshalb ihm die Bedeutung dieses Derbys bestens bekannt ist. Jakob wehrt sich gegen die leichte Favoritenrolle, die man dem VfL aufgrund der Tabellenkonstellation und der momentan mutmaßlich besseren Form zuschieben könnte. Fehlen werden Ecknach neben Stefan Hörl (Auslandssemester) und den Langzeitverletzten Manfred Glas und Jonas Schwaiger voraussichtlich Lukas Mayinger und Lukas Wiedholz. Dazu kommt, dass Torjäger Michael Eibel (bislang acht Treffer) am Freitag krank geworden ist. (jeb, nzf, jng)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen