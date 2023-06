Fußball

vor 17 Min.

Pyro, Sekt und Tränen: So schön und grausam war die Fußball-Saison

Plus Die Fußball-Saison bringt so manche Überraschung mit sich. Aindling holt das Double. Historisch wird es beim SC Griesbeckerzell. In Inchenhofen fließen Tränen.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Eine Saison mit Höhen und Tiefen ist für die heimischen Fußballer zu Ende gegangen. Es gab Rekorde, unerwartete Absteiger und völlig verdiente Meister. Von der Regionalliga bis zur B-Klasse – das war alles los in den Ligen. Aindling beerbt Hollenbach. Griesbeckerzell feiert Historisches, während der Erzrivale künftig eine Liga tiefer spielt.

51 Bilder Tränen beim TSV Inchenhofen: Leahad steigt nach großem Kampf ab Foto: Sebastian Richly

Hollenbach und Pipinsried mit Roter Laterne

Regionalliga Am Ende lief es für den FC Pipinsried so, wie es viele Experten vor der Saison befürchtet hatten. Der Dorfklub stieg als Tabellenletzter aus Bayerns höchster Spielklasse ab. Konkurrenzfähig war der FCP nur im ersten Drittel der Saison. Danach gelang wenig bis gar nichts mehr. Auf einen Pflichtspielsieg wartet man im Dachauer Hinterland seit Ende Oktober. 25 Punkte aus 38 Spielen und einem Torverhältnis von 37:100 sprechen eine deutliche Sprache. Doch nicht nur sportlich gab Pipinsried kein gutes Bild ab. Erst entließ man Trainer Nikola Jelisic . Frank Peuker übernahm, um nach einem Spiel wieder hinzuschmeißen. Auch Co-Trainer Pablo Pigl schmiss hin. Zum Ende der Saison verabschiedete sich dann auch noch der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal. In der Bayernliga soll mit einer neuen Leitung und einem neuen Team wieder Ruhe in den Verein kehren.





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen