Aichach bejubelt Wiederaufstieg: TSV-Männer trotz Niederlage Meister

Plus Die Volleyballer des TSV Aichach holen trotz der ersten Saisonniederlage die Meisterschaft in der Kreisliga. Die Frauen des TSV Inchenhofen bleiben oben dran.

Mit einem klaren Sieg gegen den TSV Gersthofen sicherten sich die Volleyballer des TSV Aichach trotz einer knappen Niederlage gegen den TSV Haunstetten II die Meisterschaft. Der Jubel über den direkten Wiederaufstieg war groß.

In der Kreisliga Nord war der spannendste Spieltag zugleich der letzte für den TSV: Der ungeschlagene Tabellenführer empfing Verfolger TSV Haunstetten II, der auch nur eine Partie - eben gegen Aichach - verloren hatte. In dieser Situation erreichte Aichachs Trainer Alfred Reichart eine Hiobsbotschaft: Hauptangreifer und Punktelieferant Roman Eidelsburger konnte wegen Patellaspitzensyndrom nicht auf die Platte gehen. Volle Konzentration lag auf dem ersten Spiel gegen Gersthofen. Die Aichacher starteten bestens in den Spieltag. Aichachs Angreifer waren gut aufgelegt, die Abwehr um Libero Matthias Pelzer stand und harte Aufschläge vor allem von Max Gramlich, bereiteten den Gegnern sichtlich Probleme. So konnte man den ersten Satz ungefährdet holen (25:15). Der zweite Satz lief nicht ganz so rund, Aichach leistete sich einige Fehler und Unkonzentriertheiten. Reichart schickte Mitte des Satzes wieder seinen Routinier Manuel Kees auf die Platte, der mit seinen harten Angriffen die Punkte klar machte (25:21). Danach hatten die Paarstädter keine Probleme mehr sich den dritten Satz zu holen (11:25).

