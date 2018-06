08.06.2018

Bürger sollen gefährliche Raupen melden

In Gersthofen sind Bäume befallen. Stadt bittet um Mithilfe

In den letzten Jahren wurde er in der Region heimisch und breitet sich im Landkreis weiter aus: der Eichenprozessionsspinner. Wie berichtet wurde zuletzt unter anderem in Langweid und Achsheim ein Befall festgestellt.

Auch in Meitingen, Diedorf, Kutzenhausen sowie bei Zusmarshausen sind Bäume mit diesen Insekten befallen. Dabei ist nicht der Eichenprozessionsspinner selbst gefährlich, sondern seine Nachkommen, die Raupen. Denn diese sind mit giftigen Härchen überzogen, die bei Hautkontakt schmerzhafte Infektionen verursachen. Im Frühjahr bis circa Mitte Mai schlüpfen diese Raupen, meist überall dort, wo es Eichen gibt. Doch auch in Buchen nisten die Insekten ab und an. Auch in Gersthofen wurden bereits Raupen gesichtet, nun bittet die Stadtverwaltung um Meldungen aus der Bevölkerung.

Zu erkennen sind „Nester“ an den weißen Gespinsten, die an Baumstämmen hängen. Die Raupen selbst sind mit Brennhaaren bedeckt und gelblich-braun, werden später dunkelblau bis schwarz und sind circa fünf Zentimeter groß.

Sollten Bürger auf derartige Tiere und/oder Nester aufmerksam werden, sollten diese auf keinen Fall angefasst, sondern der Fund direkt unter 0821/2491-417 oder ordnungsamt@gersthofen.de gemeldet werden. Es werden dann entsprechende Maßnahmen zur Absicherung des Areals getroffen. (AL, lig)

Themen Folgen