07:30 Uhr

Carsharing in Meitingen: Es gibt noch Diskussionsbedarf

Die Freien Wähler wollen, dass man sich in der Marktgemeinde Meitingen Autos teilen kann. Doch das Konzept der Stadtwerke überzeugt nicht alle.

Von Elli Höchstätter

Augsburg, Gersthofen und Stadtbergen haben es schon lange, und seit einigen Zeit gibt es das Angebot auch in Neusäß. Nun wollen die Freien Wähler das Modell der Stadtwerke auch ins Lechtal holen. Denn: Der Zuspruch zum Carsharing-Angebot der Augsburger Stadtwerke ist groß.

Dass Carsharing an und für sich eine gute Idee ist, darüber herrscht im Meitinger Marktgemeinderat Einigkeit. Doch das vorgestellte Konzept der Stadtwerke überzeugt nicht alle. Der Knackpunkt: Die Gemeinde muss für jedes Autos, das in Meitingen für die Kunden zum Teilen parat steht, jährlich einen festen Betrag zahlen.

Kundenstamm muss erst noch aufgebaut werden

Für einen Kleinwagen werden beispielsweise 2300 Euro fällig, für ein Elektrofahrzeug 2800 Euro. Diesen Betrag muss die Stadt Augsburg, aber auch stadtnahe Orte wie Stadtbergen und Gersthofen nicht bezahlen. „Hier gibt es bereits einen Kundenstamm“, erklärt Jürgen Biedermann. In den weißen Flecken wie beispielsweise Meitingen müsse man sich diesen erst noch aufbauen.

Bürgermeister Michael Higl erklärte, dass die Kommune auch andere Carsharing-Anbieter angeschrieben habe. Diese hätten aber nicht geantwortet. Das Konzept der Stadtwerke stellte Jürgen Biedermann von den Stadtwerken vor. Er lieferte dabei auch einige interessante Fakten und erklärte, dass in Meitingen der Fahrzeugbestand mit elf Prozent schneller wachse als die Bevölkerung (sechs Prozent). Außerdem werde ein Privatauto durchschnittlich nur 45 Minuten täglich gefahren. Laut Biedermann würde sich gerade auch für Familien Carsharing anbieten, weil diese dadurch auf einen Zweitwagen verzichten können.

Stadtwerke kommen für Wartung und Pflege auf

Biedermann erklärte auch, warum die Kommunen jährlich einen Betrag für die bereitgestellten Autos zahlen müssen. „Wir wollen nicht komplett ins Risiko gehen.“ Immerhin müssten die Stadtwerke für Wartung und Pflege des Autos aufkommen. Außerdem gebe es die Hälfte des Betrages zurück, wenn die zeitliche Auslastung eines Autos über 25 Prozent liege.

Claudia Riemensperger, die Fraktionsvorsitzende der CSU, fragte sich, warum die Gemeinde die Autos so hoch bezuschussen soll. Sie habe dabei das Gefühl, die Stadtwerke zu sponsern. Auch Martin Jäger sah das vorgelegte Konzept kritisch. Er kam zu dem Schluss, dass die Stadtwerke somit nichts anderes seien, als ein Autovermieter mit staatlichen Zuschüssen. Werner Grimm von der SPD vermisste dagegen eine gewisse Flexibilität im Angebot der Stadtwerke. So sei es beispielsweise nicht möglich, einfach einen Neunsitzer anzufordern, wenn dieser in Meitingen nicht vorgehalten werde.

Details sollen noch geklärt werden

Doch es gab auch noch andere Stimmen im Marktgemeinderat. Günter Mederle von den Freien Wählern erklärte, dass er für das Carsharing „brenne“. Seiner Meinung nach könnte man den Versuch – trotz der Kosten – einfach mal wagen. Auch Christian Deisenhofer von der JBU plädierte dafür, es auszuprobieren. Abschließend gab es noch kleinere offene Fragen, wie beispielsweise nach der Höhe der monatlichen Grundgebühr für die Nutzer und ob diese für AVV-Kunden in Meitingen billiger ausfalle. Diese Details sollen noch geklärt werden. Währenddesessen werden die Fraktion das Thema nochmals beraten, ehe es dann abschließend in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen behandelt wird.

