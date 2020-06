20:48 Uhr

Die B2 wird zur Baustelle: Bundesstraße bei Meitingen erhält Flüsterasphalt

Plus Auf der B2 rollt der Verkehr bei Meitingen für einige Wochen wegen einer Baustelle nur einspurig. Zwei Anschlussstellen werden gesperrt.

Von Gunter Oley

Noch mehr Geduld also sonst brauchen derzeit vor allem jene Pendler, die zu den Stoßzeiten des Berufsverkehrs auf der Bundesstraße 2 zwischen Biberbach und Meitingen Nord unterwegs sind. In vier Bauabschnitten erhält die Straße auf Höhe von Erlingen und Meitingen auf einer Strecke von etwa sechs Kilometer Länge Flüsterasphalt.

Dauern sollen die Arbeiten bis Ende Juli. Gut eine Woche vor Pfingsten haben die Bauarbeiten auf der B2 begonnen. Zunächst wird in Fahrtrichtung Augsburg zwischen Meitingen West und Biberbach die Fahrbahn erneuert, für den Verkehr steht so lange auf der Gegenfahrbahn in jede Richtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. Nach dem Abtragen der obersten Schichten des Straßenbelags wurde in dieser Woche bereits damit begonnen, zunächst die Tragschicht wieder neu zu asphaltieren. Nach Auskunft des Staatlichen Bauamts liegen die Arbeiten derzeit im Plan.

Bei Biberbach und Meitingen sind zwei Anschlussstellen der B2 gesperrt

Dazu hat auch die weitgehend niederschlagsfreie Witterung beigetragen. Zu Verzögerungen könnte es kommen, wenn es über längere Zeit stark regnet. Der aktuelle Bauabschnitt soll bis Ende kommender Woche fertiggestellt sein, so lange bleiben die Anschlussstellen Meitingen West und Biberbach in Richtung Augsburg gesperrt.

Anschließend wechselt die Baustelle die Straßenseite, dann muss eine Umleitung in Kauf nehmen, wer in Biberbach oder Meitingen West in Fahrtrichtung Donauwörth auf- oder abfahren will. Dieser Bauabschnitt soll am Montag, 15. Juni, beginnen und voraussichtlich bis zum Monatsende abgeschlossen werden.

Weniger Lärm für die Anwohner in Meitingen und Erlingen

Im Juli folgt schließlich die Erneuerung der Fahrbahnen zwischen Meitingen Nord und Meitingen West. Auch hier nehmen die Baumaschinen zuerst die Fahrbahn in Richtung Augsburg unter die Räder und in der zweiten Monatshälfte in Richtung Donauwörth. Dementsprechend kann auch die Anschlussstelle Meitingen Nord während der Arbeiten jeweils nur in eine Richtung genutzt werden.

Die Anwohner in Meitingen werden sich nach Abschluss der Arbeiten über weniger Lärm von der viel befahrenen Bundesstraße freuen können, auf der vor allem deutlich mehr Lastwagen unterwegs sind, als einst vorhergesagt wurde.

Lastwagen von Creaton fahren einige Wochen durch Meitingen

Vorübergehend begegnen ihnen allerdings Lastwagen der Firma Creaton mitten im Ort, darauf wies Bürgermeister Michael Higl in der jüngsten Gemeinderatssitzung hin. Aufgrund der Baustelle und der gesperrten Anschlussstellen ist es dem Unternehmen derzeit nicht möglich, seine Lastwagen wie vereinbart über die B2 fahren zu lassen.

