12.03.2021

Erste Schulklassen im Kreis Augsburg sind wieder in Quarantäne

Seit vier Wochen sind die Grundschüler zurück in den Schulen. Im Landkreis Augsburg sind aber auch erste Klassen wieder komplett in Quarantäne.

Von Angela David

Laut Landratsamt sind es derzeit fünf Schulen und zwei Horte, die von Quarantäneanordnungen betroffen sind. In der Prälat-Schilcher-Berufsschule in Neusäß muss sogar eine Klasse komplett zu Hause bleiben, hier wurde ein Fall einer Coronavirus-Mutation nachgewiesen.

Ein Verdacht auf Ansteckung mit einer Virusmutation besteht in der Laurentius-Grundschule in Bobingen, in der Grundschule in Gessertshausen, sowie im Hort des Förderschulzentrums Christophorus in Königsbrunn.

Auch in Meitingen ist die Grundschule betroffen

Nur einzelne Schüler sind aufgrund eines positiv getesteten Schülers in der Grundschule und dem Hort in Meitingen und in der Grundschule Königsbrunn-West in Quarantäne.

In der kommenden Woche werden auch alle Schüler der weiterführenden Schulen wieder in den Präsenzunterricht geholt, da die Inzidenz im Landkreis unter 100 liegt. Stichtag dafür ist immer der Freitag. Die Regelung gilt dann für die ganze folgende Woche, auch wenn die Inzidenz während dieser Zeit wieder die 100 überschreiten oder die 50 unterschreiten würde.

Bei Inzidenz über 100 wieder Homeschooling für alle

Da in keiner Schule bei Vollbesetzung der Klassenzimmer der Mindestabstand eingehalten werden kann, erfolgt Wechselunterricht mit je der Hälfte der Klasse- entweder im täglichen oder im wöchentlichen Wechsel. Maßgeblich sind die Regeln, die im Schulort, also zum Beispiel in der Stadt Augsburg, gelten.

Ist die Inzidenz im Landkreis Augsburg am kommenden Freitag, 19. März, erneut über 100 gestiegen, geht es - außer für die Abschlussklassen - wieder zurück in den Distanzunterricht.

