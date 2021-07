Darum kümmern sich die Stadtwerke Augsburg ums Gablinger Wassernetz

Plus Wie ist es zu schaffen, dass die Trinkwasserqualität erhalten bleibt? Diese Aufgabe haben für Gablingen nun die Stadtwerke Augsburg inne. Was das bedeutet.

Stimmt die Wasserqualität? Und welche technischen Voraussetzungen sind nötig, um eine sichere Trinkwasserversorgung zu gewährleisten? Fragen wie diese beantworten für die Gemeinde Gablingen seit 1. Juli die Stadtwerke Augsburg (swa). Sie übernehmen für die kommenden Jahre die technische Betriebsführung der Trinkwasserversorgung - und damit auch die Verantwortung für die Trinkwasserqualität. Davon erhofft sich die Gemeinde Vorteile.