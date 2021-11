Gersthofen hält sich bei Tempolimit-Resolution für A8 vorerst zurück

Plus Gemeinden von Adelzhausen bis Günzburg fordern in einer Resolution die Ausweisung eines Tempolimits auf der A8. Warum Gersthofen noch Klärungsbedarf hat.

Ein Tempolimit auf der Autobahn A8 zwischen Adelzhausen und Günzburg wird schon seit Jahren immer wieder gefordert. Nun haben Anliegerkommunen erneut eine Einführung gefordert. Der Gersthofer Stadtrat will sich zunächst einer solchen Resolution nicht anschließen. Und er hat auch seine Gründe dafür.