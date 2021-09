Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Corona-Kater im Landkreis Augsburg: Die Stimmung ist gereizt

Diskussionen mit Corona-Leugnern will die Waldgaststätte Peterhof vorbeugen. Ein Schild macht am Eingang klar, dass es keine Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt.

Plus Macht Corona die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Augsburg aggressiver? Menschen, die in ihrem Beruf viel Kontakt zu anderen haben, schildern ihre Erfahrungen.

Von Marco Keitel

Seit Corona haben die Menschen eine kürzere Zündschnur, berichtete kürzlich ein Bürgermeister aus dem Landkreis Augsburg unserer Redaktion. Immer wieder ist in Polizeiberichten von Menschen zu lesen, die ausrasten, etwa weil sie sich nicht an die Corona-Regeln halten wollen. Schlägt die Pandemie den Menschen wirklich so auf das Gemüt? Wir haben diejenigen gefragt, die es wissen müssen: Menschen aus dem Augsburger Land, die in ihrem Beruf viel Kontakt zu anderen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen