Landkreis Augsburg

vor 36 Min.

Geplanter Radweg zwischen Heretsried und Emersacker sorgt für Diskussion

Plus Im Zuge des Ausbaus der Staatsstraße zwischen Gablingen und Heretsried könnte auch ein neuer Radweg entstehen. Nur: Wo soll der verlaufen?

Von Philipp Kinne

Der Streit um die Ausbaupläne der Staatsstraße 2036 geht in die nächste Runde. Seit Jahren wird darüber diskutiert, wie die Neugestaltung der Strecke zwischen Gablingen-Holzhausen und Heretsried aussehen soll. Ein Streitpunkt dabei ist ein neuer Radweg. Der fehlt bislang auf weiten Teilen der Strecke. Die Bürgermeister der Holzwinkelgemeinden und von Altenmünster wenden sich in einem gemeinsamen Brief nun an das Verkehrsministerium. Sie wollen, dass ein neuer Radweg entlang der Staatsstraße führt. Doch der führte mitten durch ein Biotop. Naturschützer gehen auf die Barrikaden und drohen mit einer Klage.

