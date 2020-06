vor 45 Min.

Tempolimit auf der A8: Innenminister ordnet rund um Augsburg Tempo 120 an

Plus Politik und Polizei fordern schon länger ein Tempolimit auf der Autobahn A8 rund um Augsburg. Jetzt ist es so weit: Künftig gilt Tempo 120 - zeitweise.

Von Christoph Frey

Der Jahre lange Kampf für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der ausgebauten Autobahn A8 hat nun einen Teilerfolg gebracht. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kündigt auf den Abschnitten zwischen Neusäß und Friedberg sowie Sulzemoos und München in beiden Fahrtrichtungen ein Tempolimit von 120 an. Dieses soll jeweils von sechs Uhr morgens bis 20 Uhr abends gelten.

Das geht aus einem Brief Herrmanns an den Neusässer Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz (CSU) hervor. In dem Schreiben wird kein Zeitpunkt für die Umsetzung genannt. Er denke, dass diese nun so schnell als möglich erfolgen werde, sagte Durz unserer Redaktion.

Tempolimit auf der A8 bei Augsburg

Abgeordnete und Bürgermeister aus Kommunen entlang der Autobahn hatten sich mehrfach für ein Tempolimit stark gemacht. Argumente waren der Lärmschutz und vor allem die hohe Zahl an schweren Unfällen auf der wichtigsten Verkehrsader in der Region. Die Forderungen waren noch weitreichender, als die jetzt von Hermann angekündigten Schritte. Das Tempolimit sollte sich auf noch weitere Streckenabschnitte beziehen, zudem ist die Errichtung von elektronisch gesteuerten Schilderbrücken im Gespräch, mit denen zeitweise eine Geschwindigkeitsbegrenzung verhängt werden kann.

Hohe Zahl an Unfällen auf der Autobahn A8

Deren im Grunde schon zugesagte Errichtung zieht sich jedoch in die Länge, was Durz schon mehrfach vehement kritisiert hatte. Das nun von Innenminister Hermann angekündigte Tempolimit stützt sich auf die Empfehlungen von Experten. Nicht zuletzt hatte sich die Polizei dafür stark gemacht.

Als weitere Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrssicherheit kündigte Hermann "Spurrillen" an, die zwischen Adelzhausen und Odelzhausen in die Fahrbahndecke gefräst werden. Das soll die Griffigkeit der Straße bei Regen erhöhen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen