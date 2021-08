40-Tonner blockiert A8 bei Neusäß: Autobahn komplett gesperrt

Totalsperre auf der A8: Auf der Autobahn liegt westlich von Augsburg ein 40 Tonnen schwerer Sattelzug quer. Alle Fahrstreifen sind blockiert. Die Bergung läuft.

Auf der A8 in Richtung München geht nichts mehr - und das schon am frühen Morgen! Gegen 4.15 Uhr am Dienstagmorgen meldete die Polizei, dass die Autobahn westlich von Augsburg in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden musste.

A8 zwischen Adelsried und Neusäß: Sattelzug liegt quer - Autobahn komplett gesperrt

Grund ist ein 40 Tonnen schwerer Sattelzug aus Spanien, der zwischen Adelsried und Neusäß quer über alle drei Fahrstreifen quer auf der Autobahn liegt. Und diese Totalsperre hält an: Auch zwei Stunden nach Erstmeldung gibt es keine Entwarnung. Auf Anfrage teilte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord um 6.15 Uhr mit, dass das schwere Gefährt nach wie vor nicht geborgen ist. Die Arbeiten laufen noch – und ziehen sich auch im Berufsverkehr noch einige Zeit hin.

Gerade im Berufsverkehr nach München dürfte die Vollsperrung zu einigen Behinderungen auf der A8 führen. (AZ)

Weiteres dazu in Kürze. Die Meldung wird fortlaufend aktualisiert.