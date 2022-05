Adelsried

06:30 Uhr

Adelsried investiert für sauberes und ungechlortes Trinkwasser

Die Gemeinde Adelsried hat ein Gutachten zur Wasserversorgung in Auftrag gegeben.

Plus Eine Wasserchlorung wie in anderen Kommunen des Landkreises Augsburg will die Gemeinde Adelsried auf jeden Fall verhindern. Ein Gutachten soll dabei helfen.

Von Michaela Krämer

Orte wie Gersthofen, Gessertshausen oder Dinkelscherben kennen die Probleme, wenn Keime im Trinkwasser gefunden werden und daher gechlort werden muss. Vorfälle wie diese lassen die Gemeinderäte in Adelsried aufhorchen und handeln: Sie wollen ein Gutachten zur Wasserversorgung in Auftrag geben.

