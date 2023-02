Nach zwei Pleiten gelingt der erste Sieg

Während der TSV Meitingen nur 20 Minuten testen kann, kommt der FC Horgau zum ersten Erfolgserlebnis.





Nur 20 Minuten dauerte am Samstagabend das Testspiel zwischen dem TSV Meitingen und den TSV Pöttmes. Nach starken Schneefällen wurde der Kunstrasenplatz in Neusäß unbespielbar und die Partie abgebrochen. Das Derby SpVgg Westheim - TSV Steppach konnte gar nicht mehr erst angepfiffen werden. Während am Sonntag etliche Spiele der Rückkehr des Winters zum Opfer fielen, konnte am Samstag noch gut gespielt werden. Das nutzten auch die Bezirksligisten TSV Dinkelscherben und FC Horgau.

SpVgg Wiesenbach - FC Horgau 1:3 (0:1). Nach zwei Packungen mit jeweils fünf Gegentreffern kamen die Kleeblätter im dritten Spiel zum ersten Sieg. Beim Tabellendritten der Kreisliga West sorgten Stephan Donderer (38.), Omar Samouwel (70.) und Christian Herr (75.) für klare Verhältnisse, ehe Pierre Heckelmüller der Anschlusstreffer gelang (83.).

TSV Schwabmünchen - TSV Dinkelscherben 3:1 (1:1). Auf dem rutschigen Kunstrasenplatz hielten die Lila-Weißen gegen den Landesligisten über weite Strecken gut mit. Während Neuzugang Albin Memaj und Elias Sirch zwei Tormöglichkeiten liegen ließen, traf Dennis Lechner zur 1:0-Führung für Schwabmünchen (32.). Nur drei Minuten später konnte Thomas Kubina jedoch mit einem platzierten Freistoß ins kurze Eck zum 1:1 ausgleichen (35.). Auch nach der Pause blieb die Partie zunächst offen, der eingewechselte Julian Kastner scheiterte aus kurzer Distanz an der Latte (51.). Ein Doppelschlag durch Orkun Sarici (56.) und Baschar El Fayyad (65.) brachte die Hausherren dann aber auf Siegkurs. Der aus Dinkelscherben stammende Thomas Rudolph visierte ebenfalls noch das Torgestänge an (86.). (ilia)

FC Emersacker - TSV Binswangen 3:1 (1:0). Im ersten Testspiel bezwang der FCE den Nord-Kreisklassisten durch Treffer von Felix Schluchter (30.), Oliver Pelikan (63.) und Daniel Ullmann (85.). Nicholas Glogger traf zum zwischenzeitlichen 2:1 (82.).

Benjamin Keller mit fünf und Lucas Hackl mit zwei Treffern waren für die gesamte Ausbeute des SV Ottmarshausen beim 7:0 gegen Neumünster verantwortlich Foto: Oliver Reiser

SV Ottmarshausen - SSV Neumünster 7:0 (). Einen Kantersieg feierte der Kreisligist SV Ottmarshausen gegen den Spitzenreiter der Kreisklasse West 2 deutlich und souverän auch in dieser Höhe. Den Gästen merkte man an, dass sie erst am Dienstag in die Vorbereitungen gestartet waren, während der SVO schon seit drei Wochen dabei ist. Fünffacher Torschütze war Benjamin Keller, die restlichen beiden Treffer steuerte Lucas Hackl bei.

TSV Wertingen II - SC Biberbach 2:4 (1:1). Die Gästeführung durch Andre Ebert (33.) glich Simon Riesinger postwendend aus (34.). Lukas Huber (55.) und Sebastian Sinninger (80. und 89.) trafen dann zum Sieg des A-Klassisten. Manuel Rueß konnte für Wertingen auf 2:3 verkürzen (89.).