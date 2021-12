Holzwinkel

vor 32 Min.

Wie geht es weiter mit dem AktiVVo-Bus rund um den Holzwinkel?

Der Flexibus ist für BBS seit vielen Jahren eine Erfolgsgeschichte. Dieser Flexibus steht an der Mobilitätsdrehscheibe vor dem Günzburger Bahnhof.

Plus Kleine Busse sollen den Nahverkehr im Holzwinkel und im Zusamtal und Rothtal deutlich verbessern. In einem Jahr könnten hier die ersten Kleinbusse fahren.

Von Katja Röderer

Auf den Straßen des Nachbarlandkreises Günzburg und im Unterallgäu sind die Flexibusse längst unterwegs. Auch im Holzwinkel und im Roth- und Zusamtal sollen die Kleinbusse in genau einem Jahr den Nahverkehr verbessern. In einer Sitzung im Oktober haben sich die beteiligten Gemeinden bereits auf einen Namen geeinigt. Im April 2022 steht nun die Ausschreibung an. Erste Gemeinden haben bereits entschieden, wo die Haltestellen platziert werden.

