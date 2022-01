Landrat in Dillingen? - Michael Higl bleibt lieber in Meitingen

Plus Wer steigt ein ins Rennen um die Nachfolge von Leo Schrell? Michael Higl steigt ganz schnell wieder aus. Doch ein anderer Name aus Meitingen bleibt im Gespräch.

Wer will Landrat von Dillingen werden? Genannt wurden zuletzt auch immer wieder zwei Namen aus Meitingen. Doch einer davon hat sich nun bereits öffentlich geweigert, auf dem Kandidatenkarussell überhaupt Platz zu nehmen: Meitingens Bürgermeister Michael Higl ( CSU).