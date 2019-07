vor 19 Min.

Den ersten Dreier festhalten

Vor dem Eröffnungsspiel beim FC Affing hat das Trainerduo des TSV Gersthofen die Qual der Wahl

Von Oliver Reiser

FC Affing gegen TSV Gersthofen und TV Erkheim gegen den TV Bad Grönenbach – so lauten die offiziellen Eröffnungsspiele der Fußball-Bezirksligen Nord und Süd, die am heutigen Freitagabend um 18.30 Uhr angepfiffen werden. Dazwischen geschmuggelt hat sich einem völlig undurchsichtigen Spielplan mit vielen kuriosen Ansetzungen auch noch die Partie TSV Friedberg gegen den TSV Haunstetten, während der SC Altenmünster sein Auftaktspiel gegen den SC Bubesheim erst am kommenden Mittwoch absolviert. Anscheinend spielt mittlerweile jeder, wann er gerade will. Ob das der Zuschauer noch durchblickt?

Florian Fischer, dem Spielertrainer des TSV Gersthofen, ist das egal. Für ihn ist in erster Linie eines wichtig: Ein guter Start. „Eine 0:4-Klatsche, wie wir sie in der vergangenen Saison beim TSV Nördlingen II kassiert haben, sollten wir tunlichst vermeiden“, sagt Fischer und will diesmal gleich zum Auftakt einen Dreier festmachen. Deshalb hat er mit seinem Trainerkollegen Mario Schmid auch intensiv auf den ersten Anpfiff hingearbeitet. „Wir hatten eine gute Vorbereitung. Alle haben brutal mitgezogen und alles auf Fußball ausgerichtet. Es waren nie weniger als 21 Mann in Training.“

Gekrönt hat man die Vorbereitung mit einem 10:0-Sieg gegen den österreichischen Regionallisten SK Bischofshofen während des Trainingslagers in Kuchl bei Salzburg. „Die haben uns eine sehr gemischte Truppe geschickt, die in der zweiten Halbzeit komplett eingebrochen ist“, attestiert Fischer dem Gegner maximal Kreisklassen-Niveau und sieht den Kantersieg als „Muster ohne Wert“. Aber – ein Erkenntnis hat das Scheibenschießen doch gebracht. Mit den Einwechslungen kam nochmals frischer Wind. Das könnte heuer grundsätzlich der Fall sein. „Wir sind in der Breite gut aufgestellt und können auch offensiv wechseln“, hofft Fischer, dass man das einer oder andere Mal von der Bank nachlegen kann.

Schon am heutigen Freitag könnte das von Vorteil sein, wenn bei immer noch tropischen Temperaturen angepfiffen wird. Der TSV-Coach rechnet mit einem Kampfspiel, das über Laufbereitschaft mit einfachen Mitteln oder einer Einzelaktion entschieden wird. „Erstes Spiel, Derby, Anspannung – da ist es egal, mit welchem taktischen System du spielst.“

Für Derbycharakter sorgt allein schon die Tatsache, dass ihm Team des FC Affing mit den Spielertrainern Abdu Al-Jajeh und Tobias Jorsch sowie Maximilian Lipp, Danny Dörr, Maximilian Leicht oder Noah Scherer einige Akteure mit einer mehr oder weniger langen Gersthofer Vergangenheit stehen.

Zunächst dürfte es in so einem Spiel aber auch wichtig sein, keinen Gegentreffer einzufangen. Dafür soll Niklas Gordy sorgen. Der 20-jährige Neuzugang vom FC Memmingen II hat sich gegen Michael Finkert, Jürgen Engelleiter und den wiedergenesenen Axel Rehm durchgesetzt. „Es kann nur einer im Tor stehen. Niklas in den Vorbereitungsspielen, die er gemacht hat, nichts anbrennen lassen und er coacht seine Vorderleute. Deshalb wird erst einmal fangen“, erklärt Florian Fischer die „harte Entscheidung“.

Aber auch bei der Nominierung der zehn Feldspieler haben Fischer und Schmidt die Qual der Wahl. Bis auf die verletzten Daniel Biehal, Matthias Buckow und Thomas Zimmermann ist alles an Bord. Ein Fragezeichen steht noch hinter Andi Durner aus beruflichen Gründen.

Weil es sich um den offiziellen Auftakt der neuen Runde handelt, gibt es ein Rahmenprogramm, das um 17.45 Uhr beginnt. Dann spielt die Gruppe PicaPau aus Augsburg. In der Halbzeitpause werden zwei Tickets für Heimspiele des FC Bayern München verlost, außerdem gibt’s eine VIP-Karte für eine Partie des FC Augsburg. Vertreter aller Vereine der Bezirksliga Nord werden erwartet, nachdem sie sich dort erst bei der Spielgruppentagung getroffen hatten. Um 18 Uhr werden die Mannschaften vorgestellt. Ehe der Ball rollt, wird Affings Bürgermeister Markus Winklhofer ein Grußwort sprechen. „Wir sehen es als Ehre an, dass wir das Eröffnungsspiel bekommen haben“, erklärt Markus Berchtenbreiter. Der Affinger Fußballchef freut sich über den Gegner: „Für mich ist Gersthofen der absolute Titelfavorit.“

