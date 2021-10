Wenn der FC Bayern zum Thema wird

Plus Warum das 0:5-Debakel der Münchner bei Borussia Mönchengladbach auch beim TSV Dinkelscherben und beim TSV Neusäß seine Spuren hinterlassen hat

Im Gegensatz zu den letzten Jahren lässt sich die Kreisliga Augsburg vor dem letzten Hinrunden-Spieltag bilderbuchmäßig in drei Abschnitte einteilen: Im oberen Drittel duellieren sich der TSV Dinkelscherben, TSV Neusäß und TSV Zusmarshausen, im gesicherten Mittelfeld plänkelt der SSV Anhausen, während Aufsteiger FC Emersacker und die SpVgg Westheim gegen den Abstieg kämpfen.