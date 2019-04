07:22 Uhr

TSV Gersthofen als Meistermacher?

Warum der TSV heute Abend im Spiel gegen den SC Bubesheim mit der Unterstützung einer ungewöhnlichen Fangemeinde rechnen kann

Von Dirk Sing

Wenn der TSV Gersthofen am heutigen Freitagabend ab 20 Uhr in der heimischen Abendstein-Arena unter Flutlicht den 27. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den SC Bubesheim eröffnet, dann kann er sich der Unterstützung einer „ungewohnten“ Fangemeinde sicher sein. „Wir werden mit der nahezu kompletten Mannschaft nach Gersthofen fahren, um uns diese Partie anzuschauen und dem TSV die Daumen zu drücken“, verrät Michael Panknin.

Warum der FC Ehekirchen und sein Spielertrainer in diesen 90 Minuten regelrecht zu Gersthofener Anhängern mutieren, ist schnell erklärt: Sollten die Hausherren den Tabellenzweiten aus Bubesheim besiegen, wäre der Aufstieg des FCE in die Landesliga bereits vorzeitig besiegelt. In diesem Fall hätte Bubesheim bei noch drei ausstehenden Begegnungen weiterhin neun Punkte Rückstand auf die Panknin-Truppe, die zudem den besseren direkten Vergleich (4:0, 1:2) aufweist.

„Wir haben direkt nach dem 3:1-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen Meitingen darüber gesprochen, dass aufgrund der vorhandenen Konstellation fast schon Pflicht ist, am Freitag geschlossen nach Gersthofen zu fahren“, sagt Panknin. Er selbst tritt die rund 30-minütige Fahrt zu diesem Flutlicht-Match allerdings ohne allzu große Erwartungen oder Hoffnungen an. „Natürlich ist es für jeden Gegner immer schwer, in Gersthofen zu spielen. Da ich jedoch eher ein Pessimist bin, gehe ich davon aus, dass wir das Thema Aufstieg am Sonntag in Holzkirchen selber regeln müssen“, so der FCE-Spielercoach. Dementsprechend sei auch eine mögliche Aufstiegsparty am Freitagabend nicht geplant.

Dass der FC Ehekirchen schon am 27. Spieltag die Möglichkeit besitzt, die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord einzufahren, kommt für Michael Panknin selbst etwas überraschend: „Speziell nach unserer 1:2-Heimniederlage gegen Bubesheim, die auch verdient war, bin ich davon ausgegangen, dass es bis zum Saisonende ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Ich hatte daher auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass unser Hauptkonkurrenz zuletzt derart ins Straucheln gerät und immer wieder Punkte liegengelassen hat.“ Ob nun am heutigen Freitag oder Sonntag – auch im FCE-Lager zweifelt mittlerweile kaum noch jemand, dass das Ehekirchener Sportheim an diesem Wochenende zur stimmungsvollen „Partyzone“ verkommt.

Gegen eine Spitzenmannschaft gut in Szene setzen

Für Florian Fischer, den kickenden Coach des TSV Gersthofen, geht es nicht darum, Ehekirchen zum Meister zu machen, sondern sich noch einmal gegen eine Spitzenmannschaft in Szene zu setzen. Zuletzt konnten die Schwarz-Gelben beim 2:2 in Affing nicht wirklich überzeugen, obwohl ihn fest ein Sieg geglückt wäre. Erst in der 88. Minute musste man den Ausgleichstreffer hinnehmen. (mit oli)

