Aufsteiger mit Luft nach oben: „Wir können deutlich stärker spielen“

Plus Der TSV Welden und der TSV Diedorf warten in der Kreisliga Augsburg noch auf den ersten Sieg. So bewerten die zwei Trainer den Start ihrer Mannschaft.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Die ersten vier Spieltage sind in der Kreisliga Augsburg absolviert. Die beiden Aufsteiger TSV Welden und TSV Diedorf haben beide jeweils zwei Punkte auf dem Konto (wobei Diedorf erst dreimal gespielt hat). Sind die Trainer der beiden Liga-Neulinge zufrieden mit dem Start ihrer Mannschaft? Was läuft aus ihrer Sicht schon gut in der neuen Liga? Und wo gibt es noch am meisten Luft nach oben?

Zwei Punkte nach vier Spielen ist mäßig, findet Weldens Trainer Jürgen Völk. „Ich will nichts schönreden“, sagt er, betont aber auch, dass es Gründe für den holprigen Start gibt. Mit dem TSV Zusmarshausen (0:4) und dem FC Königsbrunn (2:3) hat der Aufsteiger bereits gegen zwei Mannschaften gespielt, die nach Völks Einschätzung bis zum Schluss oben mitspielen werden. Gegen Königsbrunn lag Welden sogar zweimal vorne, für einen Punkt reichte es am Ende trotzdem nicht.

