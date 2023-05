Fußball

20.05.2023

Dem Gipfel und dem Abgrund so nah

Plus TSV Zusmarshausen hat die Tabellenspitze der Kreisliga Augsburg im Blick, Westheim steht mit dem Rücken zur Wand.

Artikel anhören Shape

Die Kreisliga Augsburg geht in die entscheidende Phase. Sechs Punkte sind in dieser Saison noch zu vergeben, die besonders beim TSV Zusmarshausen und bei der SpVgg Westheim an beiden Enden der Tabelle für Glücksgefühle sorgen könnten. Für die Westheimer steht allerdings nur noch eine Partie an, weil sie am letzten Spieltag spielfrei sind. Diesmal darf sich der TSV Neusäß vom Derby am vergangenen Mittwoch erholen.

TSV Zusmarshausen - SSV Anhausen . Die Begegnung zwischen dem TSV Zusmarshausen und dem FC Stätzling II wurde bereits zweimal verschoben. Am vergangenen Dienstagabend wurde dann gespielt und der TSV ging als Sieger vom Platz (1:0). „Die erste Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber unsere Chancen nicht verwertet, mit einer soliden Defensivleistung im zweiten Durchgang haben wir im Endeffekt aber völlig verdient gewonnen“, resümiert Coach Reinhard Brachert. Damit sind die Autobahner zum vorletzten Spieltag mit Spitzenreiter Langerringen gleichgezogen (53 Punkte). Mit einem Sieg beim SSV Anhausen will der TSV die Pole-Position im Aufstiegsrennen einnehmen. „Jetzt kommt es darauf an, wir haben die Tür aufgestoßen und werden natürlich Gas geben“, betont Brachert.

Das Ziel des SSV Anhausen, am Ende der Saison an der Spitze der Rückrundentabelle zu stehen, ist in Gefahr. Im heimischen Waldstadion unterlag man dem SV Ottmarshausen deutlich mit 0:3. „Das Ergebnis hört sich schlimm an, auf dem Platz hat es sich aber nicht so angefühlt auch, wenn unsere Chancenverwertung ein klares Manko war“, resümiert Martin Wenni, der den privat verhinderten Degendorfer zusammen mit Peter Pfisterer vertreten hat. Am kommenden Sonntag will der SSV in Zusmarshausen etwas Zählbares holen und das letzte Ergebnis wiedergutmachen. „Die Luft ist etwas raus das ist klar, aber wir werden sicher nicht nach Zusmarshausen fahren, um uns abschlachten zu lassen“, betont Wenni: „Wir wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen