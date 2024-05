Ein Brüderpaar steht in der Elf der Woche

Plus Julian und Dominik Demharter von der SpVgg Auerbach wurden in der Kreisklasse Nordwest nominiert

Es ist zwar nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich immer wieder größter Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Ob mit einem Viererpack, durch starke Abwehraktionen oder Glanzparaden: Diese „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab.

Ein Quartett des SV Cosmos Aystetten hat es nach dem 5:0-Erfolg beim SV Türkgücü Königsbrunn in die Elf der Woche der Bezirksliga Süd geschafft: Maximilian heckel, Fabian Krug, Pascal Mader und Raphael Marksteiner. Dazu gesellt sich Hakan Avci vom TSV Dinkelscherben. In der Bezirksliga Nord wurden Christian Herr ( FC Horgau), Alexander Heider und Michael Meir ( TSV Meitingen) nominiert.