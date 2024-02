FC Horgau wird aufs Kreuz gelegt

Plus Bezirksligist unterliegt dem TSV Zusmarshausen mit 0:4. Der SV Cosmos Aystetten und der TSV Meitingen liefern im Süd-Nord-Duell eine ansehnliche Nullnummer. Kreisliga-Schlusslicht blamiert Dinkelscherben.

Die meisten Bezirksligisten bestritten am Wochenende bereits ihr zweites Testspiel. So auch der SV Cosmos Aystetten und der TSV Meitingen, die sich im Süd-Nord-Vergleich mit einem 0:0 der besseren Sorte trennten. Völlig verpatzt hat der FC Horgau den Vorbereitungsstart mit einer 0:4-Niederlage gegen den TSV Zusmarshausen. Der Kreisligist legte einen Tag später ein 2:2 beim Süd-Bezirksligisten SpVgg Langeringen nach. Eine böse Überraschung erlebte der TSV Dinkelscherben, der sich Kreisliga-Schlusslicht SSV Anhausen geschlagen geben musste.