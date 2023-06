Fußball

18:11 Uhr

Noch mehr Derbys für die Kreisligisten

Plus Zwölf Mannschaften aus dem Landkreis in der Kreisliga Augsburg. Wie die Einteilung aussehen könnte.

32 Mannschaften werden in der Spielzeit 23/24 auf der höchsten Ebene des Fußball-Kreises Augsburg antreten. „Da können wir zwei 16er-Ligen bilden“, freut sich Kreisspielleiter Günther Behr (Neuburg). Nach dem Aufstieg des TSV Diedorf und des TSV Welden gehen in der Kreisliga Augsburg ganze zwölf Mannschaften aus dem Landkreis an den Start. Das bedeutet noch mehr prickelnde Derbys. Ein Augsburger Stadtteilderby steht auch mit dem Duell TSV Firnhaberau gegen SV Hammerschmiede in der Kreisliga Ost an. So könnte die Einteilung aussehen:

Kreisliga Augsburg Kissinger SC ( Absteiger ), TSV Zusmarshausen , FC Königsbrunn , SpVgg Lagerlechfeld , TSV Neusäß , SV Ottmarshausen , TG Viktoria Augsburg , TSV Pfersee , SSV Anhausen , TSV Königsbrunn , ASV Hiltenfingen , SpVgg Westheim sowie die vier Aufsteiger TSV Diedorf , TSV Welden , TSV Merching und FC Kleinaitingen .

Kreisliga Ost FC Affing ( Absteiger ), BC Rinnenthal, SSV Alsmoos-Petersdorf, TSV Friedberg , TSV Firnhaberau, SpVgg Joshofen-Bergheim, FC Stätzling II, BC Adelzhausen, TSV Dasing , SC Oberbernbach, TSV Pöttmes , FC Rennertshofen , BC Aichach und die drei Aufsteiger SV Hammerschmiede, SV Klingsmoos und FC Gerolsbach .

Auch im Kreis Donau wurden 30 Mannschaft auf zwei Gruppen aufgeteilt. Als einziges Landkreisteam trifft der SC Altenmünster in der Kreisliga West auf zehn Teams aus dem Landkreis Günzburg und vier aus dem Landkreis Dillingen, darunter die beiden Absteiger SC Bubesheim und TSV Ziemetshausen.

