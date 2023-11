Fußball

10.11.2023

TSV Gersthofen muss von Anfang an hellwach sein

Von der ersten Sekunde an hellwach wollen sich Adnan Muminovic (links) und der TSV Gersthofen am Freitagabend im Heimspiel gegen Spitzenreiter TSV Wertingen päsentieren. Foto: Georg Fischer

Plus Weil der TSV Gersthofen die ersten fünf Minuten verschlafen hat, ging das Hinspiel beim TSV Wertingen verloren. Nun soll es gegen den Spitzenreiter anders laufen.

Es war ein verrücktes Spiel, das sich der TSV Wertingen und der TSV Gersthofen am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord lieferten. Gerade mal 50 Sekunden waren gespielt, da lag der Ball schon zum ersten Mal im Tor des TSV Gersthofen. Nach fünf Minuten schlug es zum zweiten Mal im Gehäuse des in Schockstarre befindlichen TSV Gersthofen ein. Die Lechstädter rappelten sich auf, glichen zum 2:2 aus, mussten sich jedoch am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Am Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) sollten die Ballonstädter im Spiel gegen den Tabellenführer von der ersten Minute an hellwach sein.

TSV Wertingen ist das Maß aller Dinge

Der TSV Wertingen ist seitdem wie ein Rennpferd durch die Bezirksliga Richtung Landesliga galoppiert, schloss die Vorrunde mit sensationellen 40 Punkten ab. „Der TSV Wertingen ist das Maß aller Dinge. Das ist so eine geschlossene Truppe, die sind in so einen Lauf gekommen. Da klappt einfach alles“, sagt Gersthofens Sportlicher Leiter Goran Boric über den kommenden Gegner.

