TSV Diedorf nutzt den Heimvorteil

Der Kreisligist TSV Diedorf lässt die beiden mit voller Kapelle angetretenen Bezirksligisten SV Cosmos Aystetten und FC Horgau hinter sich. Kevin Makowski zaubert ein Traumtor ins Netz.

Am Samstag hatten sie bei der Vorrunde noch Kaffe, Kuchen und belegte Semmeln verkauft, am Sonntag nutzten die Fußballer des TSV Diedorf in der Schmuttertalhalle dann den Heimvorteil und feierten mit einem 3:2-Finalerfolg gegen den SV Cosmos Aystetten den Sieg beim Vorrundenturnier um die Augsburger Landkreismeisterschaft im Hallenfußball. Im letzten Spiel der Gruppe 2 hatten sich die beiden Kontrahenten noch 2:2 getrennt.

Bis dahin waren vor allem die Aystetter souverän aufgetreten. Beim 7:0 erteilte man dem SV Biburg eine Lehrstunde in Sachen Budenzauber. Der Spitzenreiter der Bezirksliga Süd gegen den nach 20 Jahren erst wieder ins Punktspielgeschehen eingestiegenen B-Klassisten – diese Konstellation bringt der neu geschaffenen Modus der schwäbischen Hallenmeisterschaften hervor. Die überforderten Biburger kassierten zu allem Überfluss auch noch eine zeitstrafe wegen eines Wechselfehlers, die jedoch Sekunden später aufgrund eines weiteren Gegentreffers wieder aufgehoben wurde.

Beim 5:1 gegen den TSV Ustersbach musste Konstantin Lueb, der sein letztes Spiel für Aystetten bestritt, weil er zum Studium nach Bayreuth geht, den ersten Gegentreffer hinnehmen. Usterbachs Winterneuzugang Selami Murseli (zuletzt spielen der Co-Trainer beim FC Alba Augsburg) traf per direktem Freistoß, nachdem Lueb zuvor den Ball außerhalb des Torraumes in die Hand genommen hatte. Der SV Biburg akklimatisierte sich schnell, brachte sowohl den TSV Diedorf (1:2) als auch den TSV Ustersbach (0:1) ins Schwitzen.

Grün war in der Gruppe 1 angesagt, denn sowohl der FC Horgau, der TSV Zusmarshausen und der SSV Margertshausen tragen dieses Vereinsfarben. Der SV Gessertshausen hatte kurzfristig abgesagt, so dass hier nur drei Mannschaften am Start waren. Im ungewohnten Rot setzten sich die mit voller Kapelle angetretenen Kleeblätter gegen Margertshausen (3:0) und Zusmarshausen (2:1) durch. Beide Male kam ihnen dabei ein Eigentor zugute.

Die jungen Diedorf Fans unter den 200 Zuschauern, die für viel Stimmung sorgten, hatten Grund zum Jubeln, als ihre Mannschaft im Halbfinale den FC Horgau durch Treffer von Florian Thalmeir und Andre Köllmer mit 2:0 eliminierte. Im zweiten Überkreuzspiel behielt der SV Cosmos Aystetten durch zwei Treffer von Marcel Burda gegen den TSV Zusmarshausen mit 2:1 die Oberhand.

Kevin Makowski (rechts) vom Bezirksligisten SV Cosmos Aystetten erzielte das schönste Tor des Tages. Links Aldin Babic vom B-Klassisten SV Biburg. Foto: Marcus Merk

Das Endspiel war eine spannende Angelegenheit. Die 2:0-Führung des Kreisligisten durch Tobias Janetschek und Maximilian Mayer konnten Luigi Iovane und Tom Haban noch ausgleichen, doch Janetscheks dritter Turniertreffer sicherte dem TSV Diedorf gegen den etwas zu verspielten Bezirksligisten den Turniersieg. Aber auch der SV Cosmos Aystetten ist bei der Landkreis-Endrunde am 29. Dezember dabei. Und außerdem kann Kevin Makowski für sich in Anspruch nehmen, das schönste Tor des Tage erzielt zu haben. Einen weiten Ball beförderte der Aystetter Angreifer im Spiel gegen den TSV Ustersbach mit dem Rücken zum Tor stehend volley mit der Hacke ins Netz. „Brutal. So etwas will man in der Halle sehen“, freute sich auch Turnierleiter Torsten Zimmermann.