Cosmos Aystetten nimmt neuen Anlauf zum Aufstieg

Für die Mannschaften aus dem nordwestlichen Augsburg Land ist die Bezirksliga Süd mit den vielen weiten Fahrten ins Allgäu nicht unbedingt die attraktivste Liga. Da der SV Cosmos Aystetten den Aufstieg in die Landesliga in der Relegation verpasst hat, muss man ein weiteres Jahr dort antreten, um einen neuen Anlauf zu nehmen. Wie die Chancen stehen, verrät unser traditioneller Kick-Off-Check,