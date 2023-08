Eishockeyfan landet nach Tumult bei AEV-Spiel vor Gericht

Plus Ein vergangenes AEV-Spiel gegen Ingolstadt kommt einem "Schanzer" Eishockeyfan teuer zu stehen. Der 28-Jährige musste sich jetzt in Augsburg vor Gericht verantworten.

Wenn die beiden Panther-Teams aus Augsburg und Ingolstadt in der Eishockey-Bundesliga aufeinandertreffen, ist angespannte Derby-Stimmung angesagt. Denn nicht nur auf dem Eis wird mit harten Bandagen gekämpft. Auch die Fans beider Vereine pflegen seit vielen Jahren eine innige Feindschaft. Man beharkt sich im Stadion mit lauten Schmähgesängen. Manchmal muss auch die Polizei eingreifen. Wie an jenem Sonntag, 29. Januar, als der ERC Ingolstadt zu Gast im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion war.

Rund 1000 " Schanzer"-Fans hatten sich Karten für dieses Derby besorgt, sodass der Gästebereich erweitert werden musste. Das hatte bei den AEV-Anhängern für Unmut gesorgt. Unter den Ingolstädtern sollen sich auch rund 50 Ultras aus der Schweiz befunden haben.