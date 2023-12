Augsburg

vor 24 Min.

Landwirte schließen sich Ex-"Corona-Demos" an – Verband distanziert sich

Plus An einer Demo aus dem Umfeld ehemaliger Corona-Proteste in Augsburg sollen auch Landwirte teilnehmen. Zwischen Organisatoren und Bauernverband bricht Streit aus.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Knapp zwei Jahre ist es her, da steuerten die Demonstrationen, die sich von Augsburg aus gegen die Pandemie-Politik richteten, auf ihren Höhepunkt zu. Rund 5500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte die Polizei Mitte Februar, Veranstalter und Beteiligte gingen noch von weit mehr aus. Heute ist davon nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Die Teilnehmerzahl bewegt sich laut Polizei inzwischen meist im niedrigen dreistelligen Bereich, die Demonstrationen finden nur noch einmal monatlich statt. So auch an diesem Samstag. Doch diesmal ist die Aufmerksamkeit ungleich größer. Um die Kundgebung ist ein heftiger Streit entbrannt, in dessen Zentrum neben den Organisatoren auch der Bauernverband steht.

Die inhaltliche Ausrichtung der Ex-"Corona-Demos" in Augsburg hat sich längst geweitet – weg von der Pandemie, hin zu Themen wie Asylpolitik, Altersarmut, Bargeld-Abschaffung oder Krieg. In den vergangenen Wochen – zeitlich zusammenhängend mit der Ankündigung der Bundesregierung, Agrardiesel-Subventionen zu streichen – verlagerte sich der Fokus dann auf das Thema Landwirtschaft. Das Bürgerforum Schwaben, in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) ansässig und seit Beginn der öffentlichen Kundgebungen verantwortlich, verbreitete in sozialen Medien Demonstrationsaufrufe des Deutschen Bauernverbands – und rief seinerseits Landwirte auf, sich der kommenden Veranstaltung am Samstag, 30. Dezember, anzuschließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen