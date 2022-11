Prozess in Augsburg

Unfall auf der B2: Der Vorwurf des Mordversuchs ist vom Tisch

Plus Eine depressive Frau verursacht zwischen Kissing und Augsburg einen Unfall und landet dafür vor dem Landgericht. Nun steht der Prozess vor dem Abschluss.

Von Jan Kandzora

Karl P. (Name geändert) hätte an diesem Tag sterben können. Er war mit seinem Auto auf der B2 von Kissing in Richtung Augsburg unterwegs, als ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr plötzlich auf seine Fahrspur einscherte und auf ihn zuraste. Der 35-Jährige erkannte die Situation, konnte abbremsen und nach rechts ausweichen. Zu einer Karambolage kam es dennoch, die aber für beide Beteiligten angesichts des Unfallhergangs halbwegs glimpflich ausging. Karl P., so viel steht nach einem umfangreichen Prozess vor dem Landgericht fest, wurde Opfer einer ungewöhnlichen Straftat – er wurde wohl in den Suizidversuch eines anderen Menschen hineingezogen. Die noch offene Frage ist, wie Linda R., die Verursacherin des Unfalls, dafür zu bestrafen ist. Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben darüber unterschiedliche Vorstellungen.

