So blicken eine 99-Jährige, eine Schwangere und ein Wirt auf die Corona-Krise

Die Corona-Krise hält Deutschland im Griff. Bayern ist vom Ausbruch des Virus besonders getroffen. Die Nähe zu den schon früh zu so genannten Risikogebieten ernannten Italien und Österreich bringt das Bundesland in eine ähnliche Situation wie etwa das Saarland mit seiner Nähe zum stark betroffenen Frankreich oder auch Baden-Württemberg.

Als einer der ersten Ministerpräsidenten hat Markus Söder ( CSU) mit sehr einschneidenden Maßnahmen versucht, das öffentliche Leben in seinem Bundesland auf ein Minimum zu reduzieren. Seit Wochen gibt es klare Regeln, die das Arbeitsleben, das gesellschaftliche Leben und auch das Familienleben stark verändern. In der Folge sind viele Menschen von Familie und Freunden getrennt, Unternehmen schließen ganz oder teilweise ihre Betriebe. All das, um genügend Zeit zu bekommen, um das Gesundheitssystem auf eine besonders hohe Zahl an gleichzeitig Erkrankten vorzubereiten.

Simon Sezemsky von den Augsburger Panthern trauert den Play-offs nach

In einer interaktiven Anwendung lesen Sie, wie eine 99-Jährige auf die aktuelle Krise schaut. Sie darf keinen Besuch von ihrer Familie mehr erhalten, bleibt aber optimistisch. Mit dem Abbruch der Saison hadert Profi-Eishockeyspieler Simon Sezemsky, zeigt aber in seinem Statement auch Verständnis. Von schwierigen Zeiten berichten eine Zahnärztin und eine Angestellte in Kurzarbeit. Sorgenvoll erzählen außerdem ein Wirt und ein Metzger. Zu Optimismus zwingt sich eine Schwangere, die sich von der aktuellen Krise nicht erschüttern lassen mag.

Sie alle hätten sich noch vor wenigen Wochen nicht ausmalen können, wie sehr ein Virus ihr Leben beeinflussen würde. Sie alle sind wild entschlossen, durch diese Krise zu kommen. Wie lange diese noch andauern wird, vermag nicht mal die 99-Jährige mit all ihrer Lebenserfahrung sagen.

