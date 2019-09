vor 13 Min.

So lief der Klimastreik in den Städten und Gemeinden der Region

Zwischen 2500 und 3000 Menschen haben gestern an der Klimademo in Landsberg teilgenommen.

Auf der ganzen Welt gingen heute Menschen auf die Straße, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Wie hoch war die Beteiligung in der Region?

Im Kampf gegen den Klimawandel haben sich am Freitag in Bayern mehr als zehntausend Menschen am weltweiten "Klimastreik" beteiligt. Im ganzen Freistaat beteiligten sich Zehntausende Menschen. In mehr als 80 Gemeinden und Großstädten gab es den Klimaaktivisten zufolge Kundgebungen und Demos.

Tausende Augsburger demonstrierten in Augsburg für das Klima – und auch in anderen Orten der Region beteiligten sich viele Menschen an den Klimastreiks der Bewegung "Fridays for Future". In unserer Übersicht sehen Sie, wo es in der Region Proteste gab – und wo sie ausblieben.

Fridays for Future: Hier gab es große Proteste

Die größte Demonstration gab es – erwartungsgemäß – in Augsburg. Für den Klimaprotest kamen nach Schätzungen der Polizei rund 6000 Menschen auf den Rathausplatz. Das sind doppelt so viele, wie zunächst erwartet.

Auch in Landsberg am Lech hatten sich am frühen Nachmittag mehrere Tausend Menschen gegen den Klimawandel versammelt. Veranstalter hatten zu einer Großdemo am Hauptplatz aufgerufen. Dann zog ein Demozug durch die Altstadt.

Fridays for Future: Hier gab es kleinere Proteste

Rund 500 Kinder und Jugendliche sind in Fischach im Augsburger Land auf die Straße gegangen. Sie marschierten zum Rathaus und übergaben ihre Forderungen an den Bürgermeister.

Auf dem Kiesplatz vor der erst am Nachmittag zusammengekommen. Gegen 15 Uhr hatten sich rund 350 Menschen versammelt.

Im Kreis Dillingen waren es etwa 300 Klimademonstranten, die sich vor der Stadthalle versammelten. waren diesmal auch Arbeitnehmer dabei.

Fridays for Future: Hier gab keine Proteste

In mehreren Städten und Regionen fanden keine Klimaproteste statt. Dazu zählt Nördlingen im Landkreis Donau-Ries und die Stadt Friedberg (Kreis Aichach-Friedberg). (AZ)

