vor 25 Min.

Tauwetter bringt Entspannung im Schneechaos - Lawinengefahr bleibt hoch Bayern

Schneemassen auf Dächern, Lawinenabgänge in den Alpen: Das Schneechaos beschäftigte Tausende Helfer. Die können nun aufatmen. Doch wo es taut, droht Hochwasser.

Am Montag hat in vielen Teilen Bayerns Tauwetter eingesetzt. Schneefall soll es laut Deutschem Wetterdienst nur noch bis Dienstag geben. Die Lage im Schneechaos entspannt sich.

5000 Helfer waren in den Katastrophenregionen im Einsatz. Auch aus der Region halfen Menschen im Schnee-Chaos.

Saalbach-Hinterglemm in Österreich ist aufgrund der großen Lawinengefahr nicht mehr erreichbar. Dadurch waren am Abend allein in diesem österreichischen Bundesland elf Orte und darin mehr als 41.000 Menschen nicht erreichbar.

Am Dienstag fällt erneut in Bayern an vielen Schulen der Unterricht aus: Hier fällt am Dienstag, 15. Januar, in Bayern die Schule aus

Tagelang hatte der Wintereinbruch Bayern und Österreich fest im Griff. Und das Schneechaos und seine Folgen werden die Menschen im Freistaat auch am Dienstag noch weiter beschäftigen. Allmählich wird sich die Lage aber entspannen, denn die heftigen Schneefälle finden ein Ende. "Ab Mittag wird es mit dem Schneefall an den Alpen vorbei sein", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Dienstagabend.

Schneechaos in den Alpen: Lawine in Balderschwang - Ort weiter kaum erreichbar

Am Montag hatte das Wetterchaos die Anwohner und die vielen Helfer in den Alpenregionen noch enorm gefordert. Tausende Einsatzkräfte schaufelten auf den Dächern, um sie von der Schneelast zu befreien und ihren Einsturz zu verhindern. Noch am Montag galt in fünf oberbayerischen Landkreisen der Katastrophenfall. Dieser wird zumindest in Bad Tölz-Wolfratshausen am Dienstag aufgehoben werden.

Den seit Sonntag von der Außenwelt abgeschnittenen Allgäuer Wintersportort Balderschwang hat am frühen Montagmorgen noch eine Lawine getroffen. Schneemassen von etwa 300 Metern Breite sind vom Berg hinabgerollt und in den Wellnessbereich eines Hotels gekracht. Verletzt wurde dabei niemand. Die Lawine drückte aber Fenster des Hotels ein und Schnee gelangte ins Innere. Wie die Gäste des Hotels den Schrecken erlebt haben, lesen Sie hier.

Wann der derzeit weitgehend von der Außenwelt abgeschnittene Ort Balderschwang wieder erreichbar ist, ist derzeit noch unklar. Wegen der Schneelast auf den Bäumen und der Lawinengefahr ist das Befahren des Riedbergpasses riskant. Eine Kommission mit Experten der Bergwacht und der Behörden wollte am Mittag das weitere Vorgehen beraten.

Lawinengefahr in den Alpen bleibt erheblich

In Österreich wurde ein Mann von einer Dachlawine verschüttet und tödlich verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurden der 47-Jährige und drei weitere Männer beim Abschaufeln eines Hausdachs in der Nähe von Salzburg von den Schneemassen mitgerissen. Sie stürzten etwa sechs Meter in die Tiefe. Am Samstag waren bereits vier befreundete Skifahrer aus Deutschland in Österreich verunglückt. Sie waren wohl auf einer gesperrten Strecke in Lech am Alrberg unterwegs, als eine Lawine sie mitriss.

In Tirol sind viele teils sehr große Lawinen abgegangen. Wie der Lawinenwarndienst des österreichischen Bundeslandes am Montag mitteilte, wurde daher die höchste Lawinenwarnstufe auf weitere Regionen des Landes ausgeweitet. "Es fiel vor allem am Karwendel mehr Schnee als erwartet", teilten die Experten in ihrem Lagebericht am Montag mit. Aufgrund von Regen könne es im Laufe des Tages unterhalb von 1500 Metern Seehöhe vermehrt zu "Gleitschneelawinen und nassen Rutschen" kommen.

Die höchste der fünf Lawinenwarnstufen gilt derzeit regional in drei österreichischen Bundesländern und auch in Teilen der Schweiz. Seit Sonntag fielen in Tirol 60 bis 100 Zentimeter Neuschnee, lokal laut Lawinenbericht auch mehr. Für den Montag rechneten die Experten mit weiteren 50 Zentimetern. Das Ende der Niederschläge wird für Dienstag erwartet.

Zu viel Schnee: Skigebiete müssen teilweise geschlossen bleiben

Die Hauptgefahr geht demnach von großen oder sehr großen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus, die sich wegen des Gewichts des Neuschnees auf den alten Schnee von selbst lösen könnten. Lawinen könnten bis in Tallagen hinabgehen und hangnahe Verkehrs- und Wanderwege gefährden. Der Lawinenwarndienst empfiehlt ausdrücklich, besonders vorsichtig zu sein und eine überlegte Routenwahl zu treffen, sollte man im Gebirge unterwegs sein.

In Ruhpolding in den Chiemgauer Alpen wurde die für diesen Dienstag geplante Eröffnungsfeier beim Biathlon-Weltcup abgesagt. Auch der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding kann am Mittwoch nicht stattfinden. Grund dafür ist der anhaltende Katastrophenfall im Landkreis Traunstein. Laut einer Pressemeldung des Landratsamts vom Dienstagmorgen stehe dieser in einem "absoluten Widerspruch" zur Durchführung des Wettkampfs in der Chiemgau Arena. "Die Sicherheit der Menschen stehe an erster Stelle", so der Sprecher weiter. Die Entwicklung über den Mittwoch hinaus sei derzeit noch offen.

Lifte, Langlaufloipen und Wanderwege blieben vielerorts geschlossen. Auch an Deutschlands höchstem Skigebiet an der Zugspitze standen am Montag die Lifte still. Im Skigebiet Oberstdorf und Kleinwalsertal liefen von 48 Liften nur 18. Am Sudelfeld und am Spitzingsee standen die Lifte komplett. Wo Skifahren derzeit möglich ist und wo nicht, das lesen Sie hier.

Der bei Skitouristen beliebte Urlaubsort Saalbach-Hinterglemm in Österreich ist aufgrund der großen Lawinengefahr nicht mehr erreichbar. Wie das Land Salzburg mitteilte, wurde die L111 ab Maishofen sicherheitshalber gesperrt. Dadurch waren am Abend allein in diesem österreichischen Bundesland elf Orte und darin mehr als 41.000 Menschen nicht erreichbar. Die Lifte in Saalbach-Hinterglemm gehören zum Skicircus Saalbach-Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn, einem der größten Skigebiete in Österreich mit 70 Liften und 270 Kilometern Skipisten.

Aktuelle Informationen veröffentlichen der Lawinenwarndienst Bayern auf dieser Seite und die österreichischen Lawinenwarndienste auf dieser Seite.

Hochwasser und Überschwemmungen in Teilen Bayerns möglich

Bei Plusgraden setzte am Montag in weiten Teilen Bayerns Tauwetter ein. Dadurch wird der Schnee nasser und schwerer - eine zusätzliche Belastung für die Dächer von Wohnhäusern und Gebäuden in den betroffenen Regionen.

Im Allgäu und in Regionen an der Donau kann es daher zu Hochwasser und Überschwemmungen kommen. (Mehr dazu lesen Sie hier: Auch in der Region steigen jetzt die Pegel )

Schnee behindert Bahnverkehr - Zugausfälle im Allgäu und in Oberbayern

Dort, wo es nicht taut, ist der Bahnverkehr weiterhin stark eingeschränkt. Bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) fallen bis voraussichtlich Mittwoch die Verbindungen in die Bergregionen des südlichen Oberbayern aus. Die Bahnen fahren nach Angaben des Betreibers nur von München nach Holzkirchen im Landkreis Miesbach. Unter anderem seien viele Fahrzeuge vom Schnee eingeschlossen.

Wegen zu viel Schnee herrscht auch auf manchen Strecken in Südbayern weiterhin Stillstand. So ist derzeit noch die Strecke im Allgäu zwischen Memmingen und Kißlegg/Aulendorf gesperrt. Hier ist witterungsbedingt kein Zugverkehr möglich. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet, Reisende müssen sich dabei aber darauf einstellen, dass sie deutlich mehr Zeit für ihren Weg brauchen. Wie die Deutsche Bahn weiter meldet, wird die Strecke bis zum Dienstagnachmittag gesperrt sein.

Viele gesperrte Strecken konnte die Deutsche Bahn aber schon am Montagnachmittag oder in der Nacht auf Dienstag wieder freigeben:

Allgäu

Memmingen - Wangen - Hergatz, Hergatz - Oberstaufen - Immenstadt (Freigabe Montag, 14.1. 2019 gegen 19Uhr)



Immenstadt – Oberstdorf (Freigabe ab Mittwoch, 16.01.2019 ab 4 Uhr)

Berchtesgadener Land

Bad Reichenhall – Berchtesgaden (Freigabe Dienstag, 15.1. 2019 ab 4 Uhr)

Bayerisches Oberland

München - Kochel am See (Freigabe Dienstag, 15.1.2019 ab 4 Uhr)

München - Weilheim - Garmisch-Partenkirchen (Freigabe Dienstag 15.1.2019 ab 4 Uhr)

Holzkirchen – Miesbach (-Schliersee), Holzkirchen - Lenggries (Freigabe/Betriebsaufnahme Mittwoch, 16.1.2019 ab 4 Uhr)

Die Deutsche Bahn informiert hier auf dieser Seite über die aktuelle Lage.

Meterhoher Schnee in Balderschwang. Die Straße nach Österreich ist gesperrt. Bild: Ralf Lienert

Schnee-Chaos in den Alpen: Innenminister Seehofer reist nach Berchtesgaden

Im besonders betroffenen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Samstag ein Bild von der Lage in den vom Schneechaos betroffenen Gebieten gemacht.

Insgesamt waren laut Söder 5000 Kräfte im Einsatz - und vor allem damit beschäftigt, einsturzgefährdete Dächer vom Schnee zu befreien. Auch aus der Region halfen Rettungskräfte den Menschen im Schnee-Chaos. Bei Bedarf sollen weitere Helfer in Bewegung gesetzt werden. Alle seien "volle Pulle im Einsatz", sagte Söder. "Die größte Herausforderung der nächsten Tage wird die Dächerlast sein", betonte der Ministerpräsident.

Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich am Montag ein Bild von dem seit Tagen andauernden Schneechaos in den bayerischen Alpen gemacht. Er traf am Montagvormittag Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Technischen Hilfswerks im Berchtesgadener Land. Die Bundespolizei stellte 230 Beamte zur Unterstützung der Helfer in den tiefverschneiten Gebieten bereit. "Das ist ein Signal, dass man in einer solchen Situation einfach zusammensteht", sagte Seehofer (CSU) vor Ort. Das Räumen der Dächer laufe ganz hervorragend.

Staatsminister Herrmann betonte in München: "Die Lage ist nach wie vor angespannt, aber es gibt weiter keinen Grund zur Panik." Helfer hätten in den vergangenen Tagen in den betroffenen Regionen Südbayerns rund 1000 Dächer von der Schneelast befreit.

Seehofers Kabinettskollegin und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte am Sonntag den vom Schneechaos betroffenen Landkreisen weitere Hilfe zugesagt.

Unter den Einsatzkräften waren auch 1500 Soldaten der Bundeswehr. Sie befreiten Dächer von den schweren Schneemassen, versorgten Bewohner in schwer zugänglichen Orten und transportierten Helfer mit gepanzerten Kettenfahrzeugen.

Ein Kettenfahrzeug der Bundeswehr unternimmt eine Versorgungsfahrt zur Siedlung Buchenhöhe in Berchtesgarden. Die Siedlung ist wegen des Schneefalls weitgehend abgeschnitten. Bild: Bernd März, dpa

Am Sonntag hat auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Schnee schippenden Soldaten besucht. Dabei sicherte sie weitere Hilfe zu. "Die Bundeswehr bleibt so lange, wie sie gebraucht wird", sagte die Ministerin bei ihrem Besuch in Berchtesgaden.

Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in den Gebieten, in denen Katastrophenalarm ausgerufen wurde. Bild: Matthias Balk, dpa

Auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat viele Helfer vor Ort. "Trotz tagelangen Einsatzes von Einheiten aus dem Ehren- und Hauptamt erleben wir hoch motivierte Kräfte", betonte ein BRK-Sprecher am Freitagabend. Die Zusammenarbeit mit Bundeswehr und Feuerwehr verlaufe reibungslos. In den vergangenen Tagen seien mehrere Menschen in den betroffenen Regionen beim Räumen ihrer Dächer abgerutscht und gestürzt. Sorge bereitet den Rettungskräften auch die Lawinengefahr.

Im Landkreis Miesbach unterstützten am Sonntag unter anderem Feuerwehrleute aus dem Landkreis Landsberg am Lech die örtlichen Einsatzkräfte.

Es schneit weiter: Das Wetter sorgt in der ganzen Region für Chaos auf den Straßen. In Bayern zählte die Polizei am Donnerstagmorgen mehr als 100 Unfälle. Bild: Hildenbrand, dpa

Soldaten und Helfer sind im Dauereinsatz, Turnhallen wurden gesperrt

Wegen des schweren Schnees auf den Dächern wurden auch im südlichen Oberbayern zahlreiche Turnhalle gesperrt. Im Landkreis Miesbach blieben ebenfalls Turnhallen geschlossen. Bei der Räumung hätten deren Dächer hohe Priorität, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Die Turnhallen müssten als mögliche Notunterkünfte - unter anderem für evakuierte Bürger oder Rettungskräfte - freigehalten werden.

Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes helfen mittlerweile auch Landwirte bei der Versorgung von Pflegebedürftigen mit. Weil die Pflegekräfte mit ihren Autos zum Teil nicht mehr vorwärts kommen, helfen Bauern mit Traktoren und Unimogs. Hilfe bekommen die Pfleger auch von Bergwacht und Katastrophenschutz: Mit Geländefahrzeugen bringen die Einsatzkräfte dem BRK zufolge die Pfleger zu ihren Patienten.

Helfer räumen Schnee aus dem Restaurant des Hotels Säntis auf der Schweizer Schwägalp. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone via AP (dpa)

Schneechaos in Bayern: Fernpass bei Reutte gesperrt

An der Grenze zu Österreich saßen Hunderte Menschen fest, weil Zufahrtsstraßen wegen der Schneemassen gesperrt waren. In vielen bekannten Skigebieten Bayerns blieb ein großer Teil der Pisten geschlossen, manche der kleineren Gebiete stellten den Betrieb gänzlich ein. Nur noch eingeschränkt möglich sind derzeit auch Winterwandern und Rodeln in Tourismusgemeinden - so in Bad Tölz, Mittenwald, Oberammergau und am Tegernsee. Wo Skifahren derzeit möglich ist und wo nicht, lesen Sie hier.

Der Fernpass, eine der wichtigen Transitstrecken zwischen Deutschland und Österreich, bleibt wegen Lawinengefahr bis mindestens Dienstagabend gesperrt. Als Ersatzroute sei nur ein großräumiges Ausweichen über die Inntalautobahn (A12) möglich, teilten die Behörden in Tirol am Sonntag mit. Auch in der Region Salzburg wurden wegen der neuen Schnee- und Regenfälle weitere Straßen gesperrt. Nach der Sperrung sind allein im österreichischen Bundesland Salzburg insgesamt rund 17.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Wie die Behörden berichteten, wurde am Sonntagabend auch die Straße nach Obertauern wegen Lawinengefahr gesperrt.

