18:22 Uhr

Unwetterwarnung in Schwaben - Schnee auf Dächern wird zum Problem Bayern

Bayern stehen weitere heftige Schneefälle ins Haus. 5000 Helfer sind im Einsatz in den Katastrophen-Gebieten. Montag fallen erneut viele Schulen aus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat wegen extremen Schneefalls für Samstag bis Dienstag eine Unwetterwarnung für Schwaben und Oberbayern herausgegeben.

Der heftige Schneefall sorgt vielerorts weiter für Verkehrsprobleme. Auch der Zugverkehr ist behindert oder verspätet.

Fünf Landkreise haben den Katastrophenfall ausgelöst. Der Freistaat schickt 500 zusätzliche Bereitschaftspolizisten in die verschneiten Katastrophenregionen - damit sind 5000 Helfer im Einsatz.

Am Montag fällt erneut in Bayern an vielen Schulen der Unterricht aus (hier eine Übersicht).

Der Winter hat Bayern fest im Griff - und nun gibt es die nächste Unwetterwarnung. Der Deutsche Wetterdienst kündigt erneut starken Schneefall an, für Oberbayern und Schwaben gab er eine Unwetterwarnung heraus. Oberhalb von 1000 Metern soll es zwischen Samstagabend und Dienstag extrem starken Schneefall geben - von bis zu einem Meter Neuschnee.

In den Alpen und im Bayerischen Wald rechnen die Experten oberhalb von 600 Metern mit 20 bis 50 Zentimetern Schnee und ab 800 Metern mit 50 bis 70 Zentimetern. Insgesamt ergäben sich extreme Schneehöhen.

Im Alpenvorland soll es Sturm mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern geben, in den Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes mit bis zu 100 Stundenkilometern. Es sei mit Schneeverwehungen zu rechnen, so der DWD.

Meterhoher Schnee in Balderschwang. Die Straße nach Österreich ist gesperrt. Bild: Ralf Lienert

Söder in Bad Tölz: Bayern schickt 500 weitere Polizisten in besonders verschneite Gebiete

Im besonders betroffenen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat sich nun auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Samstag ein Bild von der Lage in den vom Schneechaos betroffenen Gebieten gemacht.

Insgesamt sind laut Söder dann 5000 Kräfte im Einsatz - und vor allem damit beschäftigt, einsturzgefährdete Dächer vom Schnee zu befreien. Bei Bedarf sollen weitere Helfer in Bewegung gesetzt werden. Alle seien "volle Pulle im Einsatz", sagte Söder. "Die größte Herausforderung der nächsten Tage wird die Dächerlast sein", betonte der Ministerpräsident. "Durch den Regen wird insgesamt die Last schwerer." Die Helfer seien "sehr sehr besorgt".

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sagte in einer vom Bayerischen Roten Kreuz im Internet verbreiteten Videonachricht: "Es ist wirklich eine ernste Situation." Sie dankte ebenfalls den ehrenamtlichen Helfern. "Es ist wirklich eine sehr positive Botschaft, wie hier zusammengestanden wird, um den Menschen in Not zu helfen."

Unter den Einsatzkräften sind auch 350 Soldaten der Bundeswehr. Sie befreien Dächer von den schweren Schneemassen, versorgen Bewohner in schwer zugänglichen Orten und transportieren Helfer mit gepanzerten Kettenfahrzeugen. Rund 300 weitere Soldaten wurden in erhöhte Bereitschaft versetzt.

Ein Kettenfahrzeug der Bundeswehr unternimmt eine Versorgungsfahrt zur Siedlung Buchenhöhe in Berchtesgarden. Die Siedlung ist wegen des Schneefalls weitgehend abgeschnitten. Bild: Bernd März, dpa

Auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat viele Helfer vor Ort. "Trotz tagelangen Einsatzes von Einheiten aus dem Ehren- und Hauptamt erleben wir hoch motivierte Kräfte", betonte ein BRK-Sprecher am Freitagabend. Die Zusammenarbeit mit Bundeswehr und Feuerwehr verlaufe reibungslos. In den vergangenen Tagen seien mehrere Menschen in den betroffenen Regionen beim Räumen ihrer Dächer abgerutscht und gestürzt. Sorge bereitet den Rettungskräften auch die Lawinengefahr.

Schwierige Wetterlage am Sonntag - Überschwemmungen in Bayern möglich

Hoffnung auf Entspannung gibt es derzeit nicht: In der Nacht zum Sonntag komme eine sehr komplexe Wetterlage auf den Freistaat zu, sagte der Leiter der Regionalen Wetterberatung München des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Guido Wolz. Massive Tiefausläufer bringen der Prognose zufolge kräftigen Schneefall in den Alpenraum und den Bayerischen Wald. Im Tagesverlauf könne die Schneefallgrenze auf 1200 Meter ansteigen, darunter wird es also regnen.

Die Schneedecke werde durch den Regen zwar niedriger, erklärte Wolz. Aber die Gefahr wegen Schneemassen auf Dächern werde ansteigen. "Wenn es da rein regnet, wird das Gewicht noch mal erheblich zunehmen", sagte der Fachmann. "Das könnte recht brenzlig werden."

An mehreren Flussabschnitten nördlich der Donau und im Alpenvorland kann es am Sonntag und am Montag zu leichten Überschwemmungen kommen. Grund für die steigenden Wasserpegel sind Niederschläge und einsetzendes Tauwetter in der Nacht zum Sonntag, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt in Augsburg mitteilte. Betroffen dürften nach Angaben der Behörde vor allem landwirtschaftliche Flächen sein. Mit dem Hochwasser ist demnach in Gebieten der Regnitz, der Altmühl, der Wörnitz und am oberen Main, wahrscheinlich aber auch an Bereichen der Regen, der Abens, der niederbayerischen Vils, der Sur und der Fränkischen Saale zu rechnen.

Katastrophenfall gilt jetzt in fünf bayerischen Landkreisen

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen rief am Freitag den Katastophenalarm aus. Dieser gilt seit dem späten Donnerstagabend auch in Bad Tölz-Wolfratshausen. Neben der Gemeinde Jachenau, wo der Katastrophenfall schon vor Tagen ausgerufen wurde, hätten nun auch weitere Gemeinden im Kreis mit den Schneemassen zu kämpfen, teilte das Landratsamt in der Nacht mit. Mit den Kreisen Miesbach, Berchtesgadener Land und Traunstein gilt nun in fünf Kreisen der Katastrophenfall. Im Landkreis Miesbach unterstützen am Sonntag unter anderem Feuerwehrleute aus dem Landkreis Landsberg am Lech die örtlichen Einsatzkräfte.

Es schneit weiter: Das Wetter sorgt in der ganzen Region für Chaos auf den Straßen. In Bayern zählte die Polizei am Donnerstagmorgen mehr als 100 Unfälle. Bild: Hildenbrand, dpa

Soldaten und Helfer sind im Dauereinsatz, Turnhallen wurden gesperrt

Wegen des schweren Schnees auf den Dächern wurden im südlichen Oberbayern zahlreiche Turnhalle gesperrt. Auch im Landkreis Miesbach blieben Turnhallen geschlossen. Bei der Räumung hätten deren Dächer hohe Priorität, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Die Turnhallen müssten als mögliche Notunterkünfte - unter anderem für evakuierte Bürger oder Rettungskräfte - freigehalten werden.

Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes helfen mittlerweile auch Landwirte bei der Versorgung von Pflegebedürftigen mit. Weil die Pflegekräfte mit ihren Autos zum Teil nicht mehr vorwärts kommen, helfen Bauern mit Traktoren und Unimogs. Hilfe bekommen die Pfleger auch von Bergwacht und Katastrophenschutz: Mit Geländefahrzeugen bringen die Einsatzkräfte dem BRK zufolge die Pfleger zu ihren Patienten.

Helfer räumen Schnee aus dem Restaurant des Hotels Säntis auf der Schweizer Schwägalp. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone via AP (dpa)

Schnee-Chaos in Bayern - zwei Tote

Wie gefährlich Schnee sein kann, zeigte sich auf tragische Weise in Aying bei München. Dort ist am Donnerstag ein Baum unter der schweren Schneelast zusammen gebrochen und hat einen neunjährigen Jungen erschlagen. Erst nach 40 Minuten entdeckten Zeugen den darunter begrabenen Jungen und alarmierten die Rettungskräfte. Diese versuchten am Nachmittag rund eine Stunde lang vergeblich, das Kind wiederzubeleben. Nach Angaben der Polizei stand der etwa zehn Meter große Baum auf einem privaten Grundstück und stürzte auf einen Zufahrtsweg.

Auch in Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) hat es am Freitag einen tödlichen Unfall wegen des Schneechaos gegeben. Der Fahrer eines Schneeräumfahrzeugs verunglückte dort tödlich, als er die Bundesstraße 307 in Lenggries räumte. Auf einer Brücke kippte das Fahrzeug des 48-Jährigen um und stürzte in einen Wasserzulauf der Isar.

Die Polizei warnt bayernweit vor glatten Straßen und rät Autofahrern zur Vorsicht. Seit Anfang der Woche gab es in Bayern hunderte Unfälle.

Züge fallen wegen der schwierigen Witterungsverhältnisse aus

Die Deutsche Bahn (DB) kommt mit dem Räumen der verschneiten Strecken teilweise nicht mehr hinterher und stellt deswegen in den kommenden Tagen den Regionalverkehr in Teilen Süd- und Ostbayerns ein. In den Regionen Kempten, Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgaden fallen in den nächsten Tagen die Züge aus. Außerdem fahren die Waldbahn in Niederbayern und die Bayerische Oberlandbahn südlich von München nicht. Auch bei Verbindungen nach Kempten müssen Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen.

Die Deutsche Bahn informiert hier auf dieser Seite über die aktuelle Lage in ganz Bayern.

17 Bilder Unfälle, Sperrungen, Lawinen - Schneechaos in Österreich und Bayern Bild: Ralf Lienert

Schneechaos in Bayern: Hunderte Menschen sitzen fest

An der Grenze zu Österreich sitzen Hunderte Menschen fest, weil Zufahrtsstraßen wegen der Schneemassen gesperrt waren. In vielen bekannten Skigebieten Bayerns blieb ein großer Teil der Pisten geschlossen, manche der kleineren Gebiete stellten den Betrieb gänzlich ein. Nur noch eingeschränkt möglich sind derzeit auch Winterwandern und Rodeln in Tourismusgemeinden - so in Bad Tölz, Mittenwald, Oberammergau und am Tegernsee. Wo Skifahren derzeit möglich ist und wo nicht, lesen Sie hier.

Lawinengefahr in den bayerischen Alpen bleibt erheblich

Die Lawinengefahr in den Berchtesgadener Alpen ist laut Einschätzung von Experten zwar gesunken, bleibt aber dennoch erheblich. Für den Samstag stufte der Lawinendienst Bayern die Gefahr in allen Gebieten der bayerischen Alpen auf Warnstufe 3 ein, das ist die zweithöchste von fünf Gefahrenstufen. Am Freitag hatten die Fachleute in den Berchtesgadener Alpen noch von großer Gefahr, Warnstufe 4, gesprochen. In den übrigen Alpen in Bayern galt am Freitag bereits Warnstufe 3. Hier lesen Sie mehr über die aktuelle Lage.

Die Hauptgefahr geht demnach von großen oder sehr großen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus, die sich wegen des Gewichts des Neuschnees auf den alten Schnee von selbst lösen könnten. Lawinen könnten bis in Tallagen hinabgehen und hangnahe Verkehrs- und Wanderwege gefährden. Der Lawinenwarndienst empfiehlt ausdrücklich, besonders vorsichtig zu sein und eine überlegte Routenwahl zu treffen, sollte man im Gebirge unterwegs sein.(zian/ida/lare/sli/dpa)

Lawinengefahr hoch, Straßen gesperrt, Unterricht abgesagt: So sieht der Winter in Bayern aus. Auch am Donnerstag ist wenig Entspannung in Sicht. Video: dpa

Themen Folgen