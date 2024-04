Blitzermarathon 2024: Alle Blitzer in Schwaben und der Region

Diese Woche findet in Bayern wieder ein Blitzmarathon statt. Hier gibt es alle Standorte von Messstellen in unserer Region auf einen Blick.

Zu viele Stundenkilometer auf dem Tacho sind gefährlich – und können teuer werden. Um für das Thema Geschwindigkeit im Straßenverkehr zu sensibilisieren, findet einmal jährlich deutschlandweit ein Blitzmarathon statt. 24 Stunden lang sind dann an verschiedenen Stellen verstärkt Polizeikräfte stationiert und Blitzer aufgebaut. Auch in der Region Schwaben und Oberbayern heißt es: Lieber nicht in die Kamera lächeln und auf das Foto verzichten.

Zum elften Mal findet die alljährliche Aktion dieses Jahr statt, die 24 Stunden lang dauert. Sie ist Teil der deutschlandweiten "Speedweek". Start des Blitzermarathons ist Freitag, 19. April 2024, um 6 Uhr. Er dauert an bis Samstag, 20. April, um 6 Uhr. Wo liegen die Messstellen in unserer Region? Das zeigt Ihnen unsere Übersicht inklusive Karte.

Blitzmarathon 2024: Karte mit allen Blitzern in Schwaben und der Region

Hier finden Sie alle Blitzer-Standorte des Blitzermarathons 2024 in Schwaben:

Hier gibt es zusätzlich eine Tabelle mit allen Messstellen in der Region:

Landkreis Standort Geschwindigkeit Stadt Augsburg Pferseer Unterführung 30

Stadt Augsburg Auf dem Kreuz 41 ggü. 30

Stadt Augsburg Sebastianstraße 50

Stadt Augsburg Donauwörther Str. 258 50

Stadt Augsburg Eschenhofstraße 55 30

Stadt Augsburg Stuttgarter Straße 61A 50

Stadt Augsburg Hirblinger Str. 211 50

Stadt Augsburg A8 120 Stadt Augsburg Haunstetter Str. 95 50 Stadt Augsburg Friedberger Str. / Damaschkeplatz 50 Stadt Augsburg Friederich-Ebert-Straße 14 30 Stadt Augsburg Hauptstraße 17 30 Stadt Augsburg Sommestraße 70 30 Stadt Augsburg Carl-Schurz-Straße 23 30 Stadt Augsburg St 2035, Abs. 760, FR. Mühlhausen 70 Stadt Augsburg St 2381, Abs. 80, FR. Gersthofen 70 Stadt Augsburg Haunstetter Straße 131 50 Stadt Augsburg Haunstetter Straße 143 50 Stadt Augsburg Neusäßer Straße 43a 50 Stadt Augsburg Lechhauser Straße 50 Stadt Augsburg Berliner Allee 50 Stadt Augsburg Schillstraße 30 Stadt Augsburg Hans-Böckler-Straße 50 Stadt Augsburg Nagahama-Allee 50 Stadt Augsburg Peterhofstraße 30 Stadt Augsburg Hugo-Eckner-Straße 30 Stadt Augsburg Universitätsstraße 30 Stadt Augsburg Klinkerberg/Gesundbrunnenstraße 50 Stadt Augsburg Kopernikusstraße 30 Stadt Augsburg Alter Postweg 30 Stadt Augsburg Reinöhlstraße 30 Stadt Augsburg Gabelsbergerstraße 30 Stadt Augsburg Hubertusplatz 30 Stadt Augsburg B17 variabel Landkreis Augsburg B17 variabel Landkreis Augsburg A8 120 Landkreis Augsburg K A 29 70 Landkreis Augsburg Augsburgerstraße 50 Landkreis Augsburg K A 12 60 Landkreis Augsburg St2032, Abschn. 280 70 Landkreis Augsburg KA26, Abschn. 120 100 Landkreis Augsburg B300, Sandberg 70 Landkreis Augsburg B2, Abschn. 1860 120 Landkreis Augsburg B300, Hauptstraße 50 Landkreis Augsburg Bahnhofstraße 23 50 Landkreis Augsburg B300, Hauptstraße 50 Landkreis Augsburg St2510, Höhe Rothsee 100 Landkreis Augsburg St2032, Höhe Abzw. Reutern 100 Landkreis Augsburg Kreisstraße A2 100 Landkreis Augsburg B300, Höhe Kreisbauhof 50 Landkreis Augsburg B300, zw. Diedorf u. Gessertshausen 100 Landkreis Augsburg KA1, zw. Häder u. Agawang 100 Landkreis Augsburg St2027, Hennhofen 50 Landkreis Augsburg St2036, zw. Heretsried u. Peterhof 100 Landkreis Augsburg B300, Höhe Maingründel 100 Landkreis Augsburg St. 2035, Südumfahrung 70 Landkreis Augsburg St. 2027 SMÜ-Untermeitingen 100 Landkreis Augsburg A17 Hirschwang 100 Landkreis Augsburg St. 2035, SMÜ-Nord-Mittelstetten 80 Landkreis Augsburg St. 2026 Reichertshofen 70 Landkreis Dillingen Staatsstraße 2033 80 Landkreis Dillingen Staatsstraße 2381 100 Landkreis Dillingen Staatsstraße 2027 100 Landkreis Dillingen Staatsstraße 2028, zwischen Aislingen und Holzheim 70 Landkreis Dillingen Staatsstaße 2033, Riedschreiner Hof 80 Landkreis Dillingen Staatsstraße 2382, zwischen Hohenreichen und Lange 100 Landkreis Dillingen Staatsstraße 2027, zwischen Wertingen und Frauenste 100 Landkreis Dillingen Kreisstraße DLG 7, zwischen Wittislingen unf Frauenrie 100 Landkreis Dillingen St 2030 bei Kicklingen 70 Landkreis Dillingen Ludwigstraße 30 Landkreis Dillingen Staatsstraße 2028, zwischen Aislingen und Weisingen 70 Landkreis Dillingen B16 zwischen Blindheim und Höchstädt 100 Landkreis Dillingen B16, Ab. 1530 100 Landkreis Dillingen B16, Ab. 1680 100 Landkreis Dillingen St. 2033, Ab. 290 80 Landkreis Dillingen St. 2032, Ab. 100 100 Landkreis Dillingen St. 2033, Ab. 455 100 Landkreis Dillingen St. 2025, Ab. 20 100 Landkreis Aichach-Friedberg Münchner Straße 28a 50 Landkreis Aichach-Friedberg OVS Ottmaring-Kissing 80 Landkreis Aichach-Friedberg Aichacher Straße 60 Landkreis Aichach-Friedberg Staatsstraße 2052 100 Landkreis Aichach-Friedberg B300, Aichach, Abschn. 1200 100 Landkreis Aichach-Friedberg B300, Aichach, Abschn. 1160 120 Landkreis Aichach-Friedberg A8, Abschnitt 420, km 2,74 Abstandsmessung Landkreis Aichach-Friedberg A8 120 Landkreis Donau-Ries Innerer Ring 50 Landkreis Donau-Ries Kerschensteiner Straße 30 Landkreis Donau-Ries St 2221 Höhe Lehmingen 100 Landkreis Donau-Ries St 2221 zw. Alerheim-Fessenh. 100 Landkreis Donau-Ries Hauptstraße 50 Landkreis Donau-Ries St 2213, zw. Deiningen-Fessenh 100 Landkreis Donau-Ries Romantische Straße 50 Landkreis Donau-Ries Romantische Straße 50 Landkreis Donau-Ries Ortsdurchfahrt Wechingen 50 Landkreis Donau-Ries B466, Abschnitt 200 70 Landkreis Donau-Ries B25, Ab. 660 100 Landkreis Donau-Ries B16, Ab. 1760 60 Landkreis Donau-Ries B2, Ab. 2060 100 Landkreis Donau-Ries St. 2213 100 Landkreis Donau-Ries B25, Ab. 610 100 Landkreis Donau-Ries K DON 20, Ab. 100 100 Landkreis Donau-Ries Donaustraße 50 Landkreis Donau-Ries Mertinger Straße 50 Landkreis Donau-Ries St. 2027, Ab. 1100 70 Landkreis Donau-Ries B16, Ab. 1940 100 Landkreis Donau-Ries B466, Ab. 200 70 Landkreis Donau-Ries B25, Ab. 530 100 Landkreis Donau-Ries St. 2221, Ab. 460 100 Landkreis Donau-Ries St. 2221, Ab. 540 70 Landkreis Donau-Ries St. 2213, Ab. 80 70 Landkreis Donau-Ries St. 2213, Ab. 140 100 Landkreis Donau-Ries St. 2221, Ab. 495 50 Landkreis Donau-Ries B25, Ab. 425 100 Landkreis Unterallgäu PP Unteres Hart 70 Landkreis Unterallgäu Schlingen - Süd 100 Landkreis Unterallgäu Wertachtalkreuzung 70 Landkreis Unterallgäu Kreisverkehr SkylinePark 100 Landkreis Unterallgäu K MN 30, 100, 1,2 - 1,8 100 Landkreis Unterallgäu St 2015, 460, 1,5 100 Landkreis Unterallgäu K MN 9, 130, 1,2 - 2,2 100 Landkreis Unterallgäu K MN 10, 100, 1,0 - 2,0 60 Landkreis Unterallgäu K MN 23, 170, 0,2 - 1,0 100 Landkreis Unterallgäu K MN 10, 100, 2,5 - 3,5 100 Landkreis Unterallgäu Hauptstraße, Amberg 50 Landkreis Unterallgäu St. 2013 70 Landkreis Unterallgäu MN 37 Abschnitt 120 km 1,8 100 Landkreis Unterallgäu MN 37 Abschnitt 120 km 3,3 100 Landkreis Unterallgäu B16 100 Landkreis Unterallgäu B16 100 Landkreis Unterallgäu St 2037 100 Landkreis Unterallgäu St 2013 70 Landkreis Unterallgäu K MN 19, Ab. 80, km 6,9 Ölmühle 70 Landkreis Unterallgäu B300, Abs. 340 km 2,5 100 Landkreis Unterallgäu St 2031, Abschnitt 480, km 2,8 70 Landkreis Unterallgäu St 2009, AS 310, km 1,1, FR Lautrach 70 Landkreis Unterallgäu St 2009 Absch. 390 km 0,5 Einm. Mühlweg, FR Legau 100 Landkreis Unterallgäu St 2011 Abschnitt 200, km 0 Eldern FR Ottobeuren 50 Landkreis Unterallgäu B300, Ab. 340, Km 5 - 5,5 100 Landkreis Unterallgäu K MN 19, Ab. 80 km 0 - 1, Untere Einöde 80 Landkreis Günzburg B16, Abs. 1180, km 0,15, Höhe V-Markt 50 Landkreis Günzburg Donaustraße 1 70 Landkreis Günzburg GZ4, Abs. 130, km 0,83, Höhe Waldvogel 100 Landkreis Günzburg Talstraße 30 Landkreis Günzburg Burgauer Straße 50 Landkreis Günzburg Fritz-Kiniger-Straße 50 Landkreis Günzburg B300, Ziemetshausen 70 Landkreis Günzburg St 2020, Abschnitt 520 100 Landkreis Günzburg K GZ 31, Abschnitt 110 70 Landkreis Günzburg St 2019 70 Landkreis Günzburg St 2019 100 Landkreis Günzburg St 2025, Abschnitt 435 100 Landkreis Günzburg BAB 8, Abschnitt 260 - TRA Burgauer See 80 Landkreis Günzburg St 2024, Egenhofen 70 Landkreis Günzburg St 2023, Abschnitt 380 100 Landkreis Günzburg St 2024 Ab. 200 Km 3 100 Landkreis Günzburg St 2025 Ab. 330 Km 2,2 70 Landkreis Günzburg St 2025 Ab. 330 Km 2,2 70 Landkreis Günzburg St. 2025 Ab. 435 Km 3,1 100 Landkreis Günzburg St. 2025 Ab. 470 Km 0,1 70 Stadt Günzburg Heidenheimer Straße 7 50 Stadt Günzburg B16, Abschnitt 1280 70 Stadt Günzburg B16, Abschnitt 1260 70 Stadt Günzburg B16, Abschnitt 1300 70 Stadt Günzburg B16, Abschnitt 1300 100 Stadt Günzburg B16, Abschnitt 1300 70 Stadt Günzburg B16, Abschnitt 1300 70 Landkreis Neu-Ulm Roggenburger Straße 50 Landkreis Neu-Ulm Biberachzeller Straße 50 Landkreis Neu-Ulm St 2019 100 Landkreis Neu-Ulm Hermann-Köhl-Straße 50 Landkreis Neu-Ulm St 2020 50 Landkreis Neu-Ulm Weißenhorner Straße 80 Landkreis Neu-Ulm Kemptener Straße 30 Landkreis Neu-Ulm K NU 3 30 Landkreis Neu-Ulm St 2018, Abschnitt 150 100 Landkreis Neu-Ulm K NU 13, Abschnitt 100 70 Landkreis Neu-Ulm Ulmer Straße, Nersingen 50 Landkreis Neu-Ulm St 2031, Ab 240, km 0,000 - 0,500 70 Landkreis Neu-Ulm K NU 3, Abschnitt 100 80 Landkreis Neu-Ulm K NU 5, Ab 80 100 Stadt Neu-Ulm Memminger Straße 50 Stadt Neu-Ulm St 2031 80 Stadt Neu-Ulm B10, Abschnitt 120 70 Stadt Neu-Ulm B10, Abschnitt 215 70 Stadt Neu-Ulm Maybachstraße 80 Stadt Neu-Ulm B10, Abschnitt 140 70 Stadt Krumbach B300, Abschnitt 520 Höhe Krumbad 70





Diese Messstellen in Oberbayern liegen ebenfalls in der Region:

Landkreis Standort Geschwindigkeit Landkreis Landsberg a. Lech B17 , AB 460 86925 Fuchstal / Hohenwart 100 Landkreis Landsberg a. Lech St2055, Dießener Straße . 100, Gymnasium 86911 Dießen 50 Landkreis Landsberg a. Lech St2055, Höhe Aumühle 86926 Greifenberg 70 Landkreis Landsberg a. Lech LL6,Findingstraße, Höhe VR-Bank 86923 Finnning 30 Landkreis Landsberg a. Lech St 2055, Dießener Straße 86935 Rott 30/50 zeitl. Begr. Landkreis Landsberg a. Lech LL 6, Hagenheimer Straße, Höhe Schule 86928 Hofstetten 50 Landkreis Landsberg a. Lech St2057, Abschnitt 220 86946 Vilgertshofen 70 Landkreis Landsberg am Lech A96 , Abschnitt 780, km 1,64 86940 Schwifting 120 Landkreis Landsberg am Lech Auray Str., Höhe Einm. Sonnendachl 86919 Utting 50 Landkreis Landsberg am Lech Landsberger Straße , Höhe BHS oder Hs.-Nr. 21b 86949 Windach 30 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ST 2044 Abs. 300 85123 Karlskron 100 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Neuburger Straße (43426) 86668 Karlshuld 50 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Grundschule, Altenfurter Straße, Schrobenhausen 30 Stadt Neuburg a.d. Donau B16 , Abs. 2050 (43829) 86633 Neuburg a.d. Donau 60 Stadt Neuburg a.d. Donau St 2043, Abs. 140 (43803) 86633 Neuburg a.d. Donau 70 Stadt Neuburg a.d. Donau Berliner Straße (43385) 86633 Neuburg.a.d. Donau 30





Ein Überblick über die Messstellen in den einzelnen Landkreisen in unserer Region:

Blitzermarathon 2024 in Bayern: Alle Messstellen in den Regierungsbezirken

Hier gibt es Übersichten über alle Messstellen in den einzelnen Regierungsbezirken in Bayern:

Oberbayern und München

Niederbayern

Oberpfalz

Unterfranken

Mittelfranken

Oberfranken

So lief der Blitzermarathon 2023

Vergangenes Jahr fand der Blitzmarathon am 21. April 2023 statt. 8690 Geschwindigkeitssünderinnen und Sünder hat die Polizei an den rund 18.000 Messstellen in Bayern erwischt – knapp 1000 mehr als im Jahr 2022 mit 9756 Raserinnen und Rasern.

Der traurige Höchstwert, der vergangenes Jahr gemessen wurde, lag bei 155 Stundenkilometern bei erlaubten 60 Stundenkilometern. Der Raser, der in der Nähe von Freising erwischt wurde, erklärte den Polizeibeamten, dass er an einem Magen-Darm-Virus leide und schnell nach Hause müsse. Das ganze hatte drei Monate Fahrverbot, ein Bußgeld von bis zu 1400 Euro und zwei Punkte in Flensburg zur Folge.