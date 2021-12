Wegen Hass und Hetze: Bayerischer Landtag knöpft sich AfD vor

Plus Die Rede von Umsturz und Bürgerkrieg, wie sie aus einem Chat enthüllt wurde, will keine der anderen Parteien im Maximilianeum dulden. Innenminister Herrmann droht mit Beobachtung durch den Verfassungsschutz.

Nach der Enthüllung umstürzlerischer Äußerungen von AfD-Politikern in einem internen hat die Landtagsmehrheit die AfD am Donnerstag in die Schranken gewiesen. CSU und Freie Wähler, Grüne, SPD und FDP warfen der Rechtspartei vor, Hass und Hetze zu verbreiten und das demokratische System zu attackieren. Die AfD reagierte in der Sitzung mit wütenden Protesten. Der Abgeordnete Ralf Stadler handelte sich eine Rüge von Landtagsvizepräsident Thomas Gehring (Grüne) ein. Stadler hatte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vorgeworfen, er hetze „wie ein Irrer“ gegen die AfD.