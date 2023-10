Starke AfD: Die anderen Parteien müssen raus aus dem Selbstmitleid

Die AfD hat mit den Landtagswahlen in Hessen und Bayern gezeigt, dass sie auch im Westen viele Wählerstimmen holen kann. Es wird Zeit, dass die anderen Parteien reagieren.

Nachdem der Gong für die Bekanntgabe der ersten Prognosen zu den Landtagswahlen in Hessen und Bayern verhallt war, konnte die AfD vor Freude kaum an sich halten. In beiden Bundesländern verzeichneten die Rechtspopulisten deutliche Zuwächse. In Hessen wurden sie den Hochrechnungen zufolge zweitstärkste Partei, in Bayern sind sie es möglicherweise auch. Die Alternative für Deutschland entzauberte damit an diesem Wahlwochenende die Legendenbildung des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und des Regierungschefs Olaf Scholz ( SPD). Beide hatten sich zuversichtlich gezeigt, die AfD halbieren zu können. Die Realität sieht offenbar anders aus.

Landtagswahlen sind keine Bundestagswahlen. Das stimmt einerseits, weil in den Bundesländern regionale Themen eine stärkere Rolle spielen. Ein Blick in die Umfragen zeigt aber, dass die AfD hier für eine andere Entwicklung steht. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre – würde die AfD ebenfalls zweitstärkste Kraft werden. Nur die CDU ist stärker als sie, die anderen Parteien liegen abgeschlagen dahinter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: Manuel Andre

Es könnte bald schwierig werden, ohne die AfD eine stabile Koalition zu bilden

AfD-Chefin Alice Weidel strotzte mit dem Wahlsonntag im Rücken sowie mit Blick auf die drei Ost-Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September kommenden Jahres bereits vor Selbstbewusstsein. Sie schloss erneut nicht aus, dass ihre Partei einen eigenen Kanzlerkandidaten oder eine eigene Kanzlerkandidatin aufstellt. Mehr noch. „Man muss die AfD bei der Regierungsbeteiligung mit einbeziehen“, bohrte sie mit dem Finger in der Wunde der anderen Parteien.

Denn die legten vielleicht stellenweise sogar zu, Grund zum Jubeln haben sie aber nicht. Denn insgesamt zeigt ihre Kurve eher nach unten. Sollte sich der Trend verstetigen, wird es in der Tat bald schwierig, ohne die AfD eine stabile Koalition hinzubekommen. Es kann aber unmöglich auch nur annähernd in Betracht gezogen werden, dass sich demokratische Parteien hierzulande mit Rechtspopulisten verbünden. Schon die Ansätze in den Kommunen sind zu viel.

Die anderen Parteien sollten sich wieder auf ihre Stärken konzentrieren

Nachdem die AfD mit Hessen und Bayern gezeigt hat, dass sie nicht nur im Osten Stimmen hinzugewinnen kann, ist es höchste Zeit, dass die anderen Parteien verlorenes Terrain zurückgewinnen. Die Zeiten der Jammerei und des Selbstmitleids sollten vorbei sein. Und auch die der Schuldzuweisungen. Mal sind die Medien schuld an der Misere, weil sie die Botschaften der Parteien angeblich nicht richtig rüberbringen. Ein anderes Mal sind die äußeren Umstände – Corona, Inflation, Wirtschaftsflaute – verantwortlich. Zielführender wäre es, SPD, Union, FDP, Grüne und die anderen würden aus ihrer Blase heraustreten, sich wieder auf ihre Stärken konzentrieren und eine Politik machen, die die Bürgerinnen und Bürger bei ihren Sorgen und Nöten abholt.

Lesen Sie dazu auch