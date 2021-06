Das Corona-Update vom 14. Juni

Jeden Tag laufen Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wie lange müssen wir in der Corona-Krise noch Maske tragen? An dieser Frage scheiden sich die Geister - und das schon eine ganze Weile. Nicht nur die einzelnen EU-Staaten handhaben diese Frage völlig unterschiedlich - auch in Deutschland wird seit dem Wochenende wieder kontrovers darüber diskutiert.

Führende Epidemiologen mahnen weiter zur Vorsicht und sprechen sich angesichts der grassierenden Virus-Mutationen klar dafür aus, weiter Masken zu tragen. Politiker dagegen wollen die Maskenpflicht bereits schrittweise lockern. Unsere Autorin Margit Hufnagel findet das richtig - sie schreibt in ihrem Kommentar: Die Maskenpflicht war wichtig – doch ihre Zeit läuft ab.

Und auch wenn Wissenschaftler eindringlich davor warnen: Ein Ende der Pandemie sehnen Politiker wie Bürger gleichermaßen herbei. In den aktuell niedrigen Inzidenzen und dem starken Impffortschritt sehen sie die ersten Anzeichen dafür, dass es bald vorbei sein könnte mit der Corona-Krise in Deutschland. Etliche Corona-Schnelltest-Stationen sind nun auch wieder geschlossen, sie wurden schlicht nicht mehr gebraucht. Verschwinden bald auch Corona-Impfzentren, jetzt, da immer mehr Hausärzte und Betriebsärzte in Deutschland das Vakzin verabreichen? Geld ließe sich zumindest einsparen. Die Zukunft der Impfzentren ist ungewiss.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Regeln für EM-Spiel in München stehen fest: Wenn Deutschland das erste EM-Spiel bestreitet, gelten strenge Regeln für Zuschauer. Was ist im Stadion erlaubt? Das lesen Sie hier in der Übersicht.

Wenn das erste EM-Spiel bestreitet, gelten strenge Regeln für Zuschauer. Was ist im Stadion erlaubt? Das lesen Sie hier in der Übersicht. Nach Maskenaffäre: Georg Nüsslein tritt aus CSU-Kreistagsfraktion aus. An seinem Mandat will der in Ungnade gefallene Ex-CSU-Politiker aber bis zum Herbst festhalten. Wie verhält sich eigentlich Alfred Sauter in dieser Angelegenheit? Georg Der ist ja immerhin noch CSU-Mitglied.

An seinem Mandat will der in Ungnade gefallene Ex-CSU-Politiker aber bis zum Herbst festhalten. Wie verhält sich eigentlich in dieser Angelegenheit? Georg Der ist ja immerhin noch CSU-Mitglied. Mietautos sind jetzt so teuer wie nie: Um sich über Wasser zu halten, verkauften Leihwagenanbieter in der Corona-Krise so viele Autos wie möglich. Mit den Lockerungen für den Tourismus steigt die Nachfrage aber enorm an - und das Angebot ist so knapp, dass es extrem teuer wird. Weshalb man bereits in der Heimat buchen sollte.

Um sich über Wasser zu halten, verkauften Leihwagenanbieter in der Corona-Krise so viele wie möglich. Mit den Lockerungen für den Tourismus steigt die Nachfrage aber enorm an - und das Angebot ist so knapp, dass es extrem teuer wird. Weshalb man bereits in der Heimat buchen sollte. Kultur-Sommer 2021: Trotz Corona stehen viele Events in der Region an. Die Sommersaison hat wieder einiges zu bieten. Und das gilt nicht nur für Kultur unter freiem Himmel. Ein Überblick.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.715.518 Fälle verzeichnet, das sind 549 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 645.155 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 156 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 60.735.326 Impfungen verabreicht. 40.213.007 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 48,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 21.812.429 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 26,2 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

