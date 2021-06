Das Corona-Update vom 20. Juni

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

In der Augsburger Maximilianstraße ist es am Samstagabend zu schweren Ausschreitungen gekommen. Etwa 1400 Menschen feierten noch um Mitternacht an dem warmen Samstagabend auf der Partymeile. Dann solidarisierte sich die Menschenmasse gegen Polizisten, als diese eine Schlägerei zu schlichten versuchten. Es flogen zahlreiche Glasflaschen. Die Bilanz des Abends: Ein Polizist erlitt einen Tritt ins Gesicht, insgesamt 15 Beamte wurden verletzt, ein Flaschenwurf traf eine unbeteiligte Frau am Kopf und verursachte eine Platzwunde. Um zwei Uhr nachts entschied sich die Polizei, die Straße zu räumen. Ruhe kehrte erst zwei Stunden später ein.

Oberbürgermeisterin Eva Weber zeigte sich am Tag darauf in einer Mitteilung "entsetzt". Man habe es mit einer Minderheit zu tun, die gezielt Unruhe stifte und Stimmung mache gegen Polizei und Ordnungsdienst. "Das war Landfriedensbruch und ist absolut inakzeptabel", kritisiert der Augsburger Ordnungsreferent Frank Pintsch. Am frühen Sonntagmorgen war die Partymeile fast menschenleer. Städtische Mitarbeiter beseitigten die Spuren der Krawallnacht. Für meine Kollegin Andrea Wenzel steht fest: Die Stadt muss jetzt schnell Konsequenzen aus der Krawallnacht ziehen, wie sie in ihrem Kommentar schreibt.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek kritisiert Masken-Ignoranz im Münchner Stadion. Am Samstagabend ignorierten Tausende Fans die Maskenpflicht im Münchner Fußballstadion - zum wiederholten Male. Deshalb verlangt der CSU-Politiker jetzt Konsequenzen vom DFB . Der soll nun darlegen, wie er die Stadionbesucher künftig dazu bringen will, sich an die Maskenpflicht zu halten.

Am Samstagabend ignorierten Tausende Fans die Maskenpflicht im Münchner Fußballstadion - zum wiederholten Male. Deshalb verlangt der CSU-Politiker jetzt Konsequenzen vom . Der soll nun darlegen, wie er die Stadionbesucher künftig dazu bringen will, sich an die Maskenpflicht zu halten. In Bayern sind inzwischen mehr als zehn Millionen Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Das schrieb Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) am Sonntag auf Twitter . Aber die Impfkampagne müsse noch besser und schneller werden, weil sich der Freistaat im Wettlauf gegen die Delta-Variante befinde.

Das schrieb Ministerpräsident ( ) am Sonntag auf . Aber die Impfkampagne müsse noch besser und schneller werden, weil sich der Freistaat im Wettlauf gegen die Delta-Variante befinde. Schnelltest-Gutscheine für Kita-Kinder werden in Augsburg kaum genutzt. Für den Besuch einer Kita benötigen jüngere Kinder im Gegensatz zu Schulkindern keinen Corona-Test. Stattdessen können sich Eltern freiwillig Tests in Apotheken besorgen, doch die Tests werden zum Ladenhüter.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.721.981 Fälle verzeichnet, das sind 842 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 646.412 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 156 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 65.738.489 Impfungen verabreicht. 42.065.100 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 50,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 25.301.843 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 30,4 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Vier Monate war Gerda Bochen auf ein Beatmungsgerät angewiesen und kämpfte in der Augsburger Hessingklinik um ihr Leben. Jetzt will sie Schritt für Schritt wieder auf die Beine kommen.

Vier Monate Beatmung: Corona-Patientin kämpft sich zurück ins Leben

Eltern stehen bei der Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche vor einer schwierigen Entscheidung. Umso wichtiger ist, dass sie sich ärztlichen Rat einholen, kommentiert meine Kollegin Angela David.

Impfung: Eltern sind auf den Rat der Kinderärzte angewiesen

Die ursprünglich in Indien bekannt gewordene Delta-Variante dominiert mittlerweile das Infektionsgeschehen in mehreren Ländern. Das wirft die Frage auf, ob auch in Deutschland die Infektionszahlen wieder steigen könnten.

Drosten warnt vor Delta-Variante: "Wir müssen das wirklich ernst nehmen"

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

gg