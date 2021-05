Das Corona-Update vom 22. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Im Landkreis Augsburg durften heute nach dem langen Lockdown unter anderem die Biergärten öffnen - ein Moment, auf den sich die Gastronomen und Brauereien lange vorbereitet haben. Auch für die Stadt Augsburg sieht es aktuell gut aus, was baldige Lockerungen der Corona-Maßnahmen angeht.

Seit vier Tagen liegt die Inzidenz in Augsburg laut Daten des Robert-Koch-Instituts unter der Marke von 100. Sollte das auch am morgigen Sonntag der Fall sein, dürfen die Corona-Regeln in der kommenden Woche gelockert werden. Dann könnten in der Stadt beispielsweise Freibäder öffnen. Mehr dazu in unserem lokalen Corona-News-Blog.

Generell gilt in Bayern: Bleibt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Schwellenwert von 100, gibt es Lockerungen für Handel, Außengastronomie und Freizeiteinrichtungen wie Kinos. Einen allgemeinen Überblick zu den aktuellen Corona-Regeln und Öffnungen finden Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Für Kita-Kinder in Bayern soll es kostenlose Corona-Tests geben. Die Staatsregierung zahlt nach den Pfingstferien jedem Kita-Kind pro Woche zwei Selbsttests. Dabei handelt es sich laut Gesundheitsministerium um einen Nasenabstrich. In Zukunft könnten allerdings auch Apothekerinnen und Apotheker über die Art der ausgegebenen Antigentests entscheiden. Damit wären Alternativen wie Spuck-, Gurgel- oder Lolli-Tests möglich. Lea Thies weiß mehr dazu.

Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche : Der Corona-Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren steht kurz vor der Zulassung, doch viele Eltern sind skeptisch. Einige fürchten etwa eine "Impfpflicht durch die Hintertür". Meine Kollegin Sarah Ritschel schreibt in ihrem Kommentar, wie man Eltern bei dieser schwierigen Entscheidung helfen könnte.

Zahl der Corona-Patienten an der Augsburger Uniklinik geht zurück. Vor drei Wochen waren die Kapazitäten in Augsburg extrem knapp, inzwischen ist die Zahl der Intensivpatienten gesunken. Mehr zur Lage an der Uniklinik finden Sie hier.

Deutschland schränkt Einreisen aus Großbritannien ab Sonntag ein. Wegen der Ausbreitung der zuerst in Indien entdeckten Corona-Variante in Großbritannien, zieht die Bundesregierung nun Konsequenzen. Mehr dazu hier.

Die Zahlen:

Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.642.244 Fälle, das sind 7082 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 632.774 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 853 mehr als am Vortag.

In Deutschland haben inzwischen 33.041.570 Menschen mindestens ihre Erstimpfung erhalten, das ergibt eine Impfquote von 39,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 11.343.644 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 13,6 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Bisher sind in Augsburg fast 400 Corona-Infizierte gestorben. Gibt es deshalb insgesamt mehr Todesfälle? Wer ist besonders betroffen? Wie ist die Lage im Vergleich zum Umland? Eine große Daten-Analyse.

Daten-Analyse: So wirkt sich Corona auf die Sterblichkeit in Augsburg aus

Nach der Datenpanne im Donau-Ries scheint es am Samstag mit der Übermittlung der Fallzahlen aus dem Landkreis geklappt zu haben. Welche Folgen das nun hat.

Datenpanne bei der Inzidenz im Donau-Ries: Fälle wurden nachgemeldet

Das Neu-Ulmer Abwassernetz soll als eine Art Frühwarnsystem für Infektionen mit dem Coronavirus genutzt werden. Das fordert die Fraktion der Freien Wähler.

Wird in Neu-Ulm bald das Abwasser auf Coronaviren kontrolliert?

Die zu Beginn rasante Impfkampagne in den USA stockt, weil die Impfwilligen durch sind. Nun werden die Skeptiker gelockt - mit teils unkonventionellen Methoden.

Lotterien und Dates für Geimpfte: USA buhlen um Impf-Zögerer

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.